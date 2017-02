Nu Dragnea este ținta, ci programul de guvernare al PSD !

Nu știu dacă minciuna este incriminată de codul penal, dar când Johannis a declarat în fața presei, a întregii țări, că și-a cumpărat casele din banii de pe meditații, a mințit, ba chiar ne-a și prostit în față. Adică și-a imaginat că suntem atât de proști și o să-l credem! Nu l-a crezut nimeni, dar asta nu a contat prea mult când a ajuns să candideze pentru fotoliul de la Cotroceni! De ce n-a contat? Printre altele și pentru că avea ca adversar un mincinos și mai mare, numitul Ponta Victor!

Dacă nu de la meditații de fizică(!!!), cu ce bani s-a descurcat atât de bine Johannis după 1990? La început cu banii luați de pe urma intermedierii înfierilor ilegale. Repet: înfieri ilegale! Desigur, penalii propriu ziși erau judecătorii și procurorii mituiți, care au încălcat legea la fiecare înfiere intermediată de Johannis. Reclamat pentru aceste înfieri atunci când a ajuns primar, Johannis a stat liniștit: judecătorii și procurorii cu care fusese în cârdășie la procesele de înfiere au avut grijă de pielea lor ca să îngroape anchetele ce s-ar fi cuvenit să fie demarate în urma nenumăratelor sesizări și reclamații.

Participarea lui Johannis la acele circa 20 de înfieri ilegale are însă un aspect moral imposibil de trecut cu vederea: ca dascăl, ca profesor, ca primar, ca lider al comunității germane, Johannis se dovedea a fi nedemn de acest statut public! Dincolo de aspectele penale, juridice, aspectul moral, dimensiunea imorală a prestației sale devenea copleșitoare. Neamțul se dovedea un găinar! Un om fără rușine, fără Dumnezeu!

Să fim bine înțeleși: eu, subsemnatul, condamn nu atât participarea la aceste înfieri făcute prin încălcarea legii, cât „detaliul” că Yohannis nu a fost în stare să se intereseze de soarta copiilor ajunși în Occident pe mâna lui, pe garanția lui. Luat la rost de câțiva ziariști, n-a fost în stare să dea nicio relație cu privire la noii părinți, nici măcar adresa acestora!… Asta după ce la preluarea copiilor i-a amețit pe părinții naturali că vor fi mereu în legătură cu familia cea nouă, că în fiecare an copiii vor reveni în țară etc., etc! Adică Johannis i-a mințit cu sânge rece, total insensibil la dramele sufletești pe care le provoca!

Așadar, îi reproșez lui Johannis NEPĂSAREA. Și-a luat bănuțul și altceva nu l-a mai interesat pe domnul director de liceu! Nu s-a îngrijit în niciun fel ca bieții copilași să nu ajungă pe mâna criminală a unor traficanți de organe! Nu poate oferi nicio garanție în acest sens.

Marile tunuri le-a dat Johannis ca primar! Capitolul „retrocedări ilegale” oferă o listă lungă de abuzuri, de furturi propriu zise, fie în favoarea Johannului, fie în favoarea unor cunoscuți. Presa a mai scris câte ceva pe acest subiect, dar nici pe departe câte ar fi de spus!

Mă întreb de ce presa, mass media din România l-a menajat pe Johannis, i-a ascuns matrapazlâcurile, vecine cu crima câteva. La această întrebare nu am toate răspunsurile necesare. În legătură cu înfierile ilegale știu că în justiție a funcționat o adevărată mafie a înfierilor ilegale. În fruntea nemernicilor s-a aflat, prin soția sa, un însuși ministrul justiției din acei ani, cu peste 200 de înfieri. Așa se face că sute de dosare de înfieri au dispărut din arhiva tribunalelor, ca să li se piardă urma Johannilor din România.

Nota bene: acea mafie nu a avut culoare politică, ca și ministrul amintit, trecut prin mai multe partide, implicat în mai multe „mafii”!

Eu unul am încercat pe la diverse posturi TV să intervin. Am cumpărat cu 2500 de euro spațiul a 8 emisiuni la Nașu TV și două le-am consacrat golăniilor lui Johannis, la data aceea era numai primar, nimeni nu-i prevedea ascensiunea politică maximă. La alt post, România TV, invitat să vorbesc despre înfierile făcute de Johannis, abia câteva minute m-au lăsat să vorbesc. La aceeași televiziune, un senator din Sibiu, vorbind despre abuzurile și hoțiile primarului sas, a fost oprit de moderatoare taman când începuse să dezvăluie furturile lui Johannis de la aeroport: milioane de euro dispărute pe semnătura lui WKJ!

Culmea a fost că Johannis a candidat în 2014 având un dosar penal pe rol, la tribunal. Toată jurisprudența în speța respectivă îl dădea perdant pe Johannis! Așa cum perdanți fuseseră în aceeași speță zeci de primari și alți funcționari publici!…

Johannis însă a fost găsit și declarat nevinovat, curat ca lacrima, iar președinta completului de judecată, vinovată de acest abuz, a fost răsplătită de noul președinte cu un rang juridic și mai înalt: judecător la Curtea Constituțională.

În materie penală, situația lui Johannis este șubredă rău. La cele expuse mai sus se adaugă situația doamnei Johannis, dovedită că a falsificat acte de proprietate pentru a-și însuși un imobil! S-au dat deja câteva sentințe, iar ce urmează să se întâmple este condamnarea primei doamne pentru o infracțiune rușinoasă, jenantă! ordinară! Penibilă!…

Și cu toate acestea Johannis nu acționează ca o persoană care se știe cu musca pe căciulă! Nu ia în calcul ce i se poate întâmpla soției sale, cu mare probabilitate, prin simpla aplicare a legii!

Te-ai fi așteptat ca Johannis să se comporte în consecință: să caute o soluție de împăcare, de mușamalizare a problemelor pe care le are în justiție familia sa. Probleme în justiție au și adversarii săi, Dragnea și Tăriceanu. Cei doi adversari ai Neamțului trăiesc și ei sub amenințarea unei sentințe „fără suspendare”. Normal, ca între mafioți, era să se ajungă la o soluție, la un troc, și să scape toți trei de pușcărie! Eventual să rămână și prieteni după o așa de frumoasă cârdășie!

Johannis pare însă că nu se gândește / nu s-a gândit la o împăcare cu cei doi! Oare nu-și dă seama că riscă să-și piardă prima doamnă pentru câțiva ani buni?! Mai că-mi vine să mă mir: Oare vrea Johannis să scape de consoartă cu orice preț?!

Situația în care se află primii trei oameni din stat ne obligă să comparăm între ele faptele celor trei, faptele pentru care sunt pasibili de o sentință penală.

Mi se pare deasupra oricărei discuții faptul că dl Liviu Dragnea este cel mai puțin vinovat dintre cei trei! Iar Dl Tăriceanu, dacă este vinovat, vina sa este cu consecințe sociale incomparabil mai mici prin raportare la păcatele marelui blond!

Și atunci de unde aplombul lui Johannis? De unde „curajul” de a acuza de corupție pe alții, când, împotriva sa, dovezile de corupție și ilegalitate sunt nenumărate și clare, indiscutabile?! Mult mai clare decât în dosarele celorlalți doi.

Considerăm însă că este o mare greșeală să-l judecăm pe Johannis în persoană pentru mișcările sale ca președinte. El nu-și decide pașii, ci cei care l-au propulsat la Cotroceni îl dirijează. Și care este interesul acestora? Ce urmăresc? De ce îi vor capul lui Dragnea? De ce scot lumea în stradă să scandeze Jos PSD și Jos Guvernul? Cu ce i-a supărat Dragnea pe susținătorii din umbră ai lui Johannis?

Răspunsul este simplu și toată lumea îl ocolește: NU DRAGNEA ESTE ȚINTA, CI PROGRAMUL DE GUVERNARE AL PSD, PROGRAM GÂNDIT ȘI ASUMAT DE DRAGNEA!

Pică Dragnea, se alege praful de program! Dragnea înseamnă voința de a impune și realiza programul de guvernare! Cu Dragnea după gratii, colaboratorii săi se vor lepăda de programul de guvernare mai ceva decât apostolul Petru, după ce Iisus a fost arestat!… Cu Dragnea după gratii, PSD iese de la guvernare în câteva săptămîni! Adică ne luăm adio de la programul de guvenare al PSD!…

Repet: PROGRAMUL DE GUVERNARE CONCEPUT / ASUMAT DE DRAGNEA ESTE ADEVĂRATA ȚINTĂ PENTRU CARE JOHANNIS FACE CE FACE! Și nu face de capul său!

De ce și pe cine deranjează acest program de guvernare al PSD? Simplu:

(1) este primul program de guvernare de după 1990. Celelalte guverne, începând cu guvernul Petre Roman și terminând cu guvernul tehnocrat, nu au avut program, nu le-a trebuit așa ceva, deoarece au guvernat după cum li s-a dictat de afară!

(2) acest program de guvernare, pentru prima oară după 1990, încearcă să oprească declinul generalizat al statului român, încearcă să apere și să impună interesul național ca pilon central al guvernării.

Pe cine deranjează o politică a interesului național în România?… Dar pe cine nu deranjează dintre prietenii noștri, dintre partenerii noștri?!…

În concluzie: oameni buni, treziți-vă! Luați și citiți programul de guvernare al PSD! Nu conține tot ce așteptăm noi de la un guvern al nostru, un guvern al românilor și pentru români!

PSD este departe de a fi acel partid! Dar prin programul de guvernare asumat se înscrie pe traiectoria corectă, la al cărei capăt s-ar putea să ne aștepte politica interesului național ajunsă la guvernarea României. Vrem, nu vrem, în actualul Parlament coaliția PSD – ALDE este totuși singura forță în care se regăsesc cât de cât voitorii de bine pentru România.

Ion Coja