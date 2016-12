Nu ratați: AM VORBIT CU MOȘ CRĂCIUN!

Vasile Militaru

AM VORBIT CU MOȘ CRĂCIUN

Pentru acest text și altele la fel, Vasile Militaru a murit în temnițele cominterniste!…

Moș Crăciune, Moș Crăciune, vrăjitor cu barba albă,

Ce te-arăți la toți copiii în a visurilor salbă,

Câtă sfântă bucurie mi-aduceai, la toate leac,

Când veneai, luptând prin vifor, mai acum juma de veac!

Te-am văzut în vis și-azi noapte, Moș Crăciune bun și sfânt:

Se făcea că, eu, căruntul, tot copil ca-n vremuri sînt,

Însă, trist ieșind în cale-ți și de doruri mari pătruns,

Tu m-ai întrebat, moșnege, de ce-s trist, și ți-am răspuns:

„Moș Crăciune, Moș Crăciune, vesel nu mai pot să fiu,

Fiindcă azi, nu știu de unde, știu atâtea câte știu:

Și, anume, știu, moșnege, că, în tolba ce-ai în spate,

Tu duci daruri la copiii fericiți de prin palate;

Duci acelor cari în lume sunt în adevăr bogați,

Ce-n căminuri mângâioase au și mame, au și tați,

Însă uiți mereu orfanii aruncați de nenoroc

În coliba fără pâine, în bordeiul fără foc!…

Și-astfel, sfinte Moș Crăciune, pe când unii veseli cântă,

Încărcați de-atâtea daruri ce le-aduci în tolba sfântă,

Alții, triști, cu frigu-n oase, lunecând pe-al morții iaz,

Plâng în umbră și le-ngheață lacrimile pe obraz!…”

Pentru volumul Psaltirea în versuri (1939) va fi premiat de Academia Romna. Opera sa de căpătâi rămâne Divina zidire, la care a lucrat peste 25 de ani. Divina Zidire reprezintă Biblia versificată și ilustrată.

După instaurarea comunismului, poetul reușește să se sustraga si sa scape o vreme de valurile succesive de arestări. La un moment dat i se cere să-și folosească talentul literar în slujba comunismului. Refuzul său este categoric: „ În poeziile mele niciodată nu va rima poporul cu tractorul”. Ca urmare a acestui refuz, datorită trecutului său legionar și a operei sale religioase, este arestat in ianuarie1959, cand deja avea 74 de ani.

In acelasi an a inchis ochii definitiv la penitenciarul Ocnele Mari!

Banditul ăsta trage să moară, ridicaţi-l în pat mai repede.

„L-am întors cu faţa în sus pe muribund şi l-am aşezat în pat. Acest om era cunoscutul poet Vasile Militaru. Cu ochii daţi peste cap şi cu faţa brăzdată de chinurile morţii. Nimic nu mai era viu în el, doar ochii, parcă năluci nepământene, vegheau aşteptând de undeva o mână de ajutor care nu mai venea. Am trecut la picioare, făcând semn preotului să treacă la cap. Din privire şi din mişcarea buzelor (gardianul stătea în uşă) m-am înţeles cu preotul să-i spună rugăciunea din urmă, pentru dezlegare. Când preotul a început prin mişcarea buzelor să-i facă rugăciunea de dezlegare, pleoapele muribundului s-au deschis, apoi iarăşi s-au închis şi, parcă mulţumit, s-a înseninat la faţă şi şi-a dat duhul. Aşa i-a fost dat, să nu aibă o lumânare aprinsă la căpătâi în acele ultime clipe ale vieţii, el care se risipise lumina în atâtea generaţii. Ne-am dat seama cât de profundă a fost credinţa în Dumnezeu a poetului, care şi-a acceptat moartea ca pe o împărtăşanie.”

Poezii arestate, poet exterminat, Vasile militaru martir al literaturi române

Născut într-o familie foarte săracă de țărani (plugari), face doar patru clase. Debutează cu versuri la 15 ani. Primul volum de versuri, Strop de rouă, îi apare în 1919. Fiind remarcat de mai mulți oameni de cultură (Barbu Ștefănescu Delavrancea, Alexandru Vlahuță, Duiliu Zamfirescu) începe să publice în ziarul Universul între anii 1927–1930. Devine cunoscut printr-o serie de fabule publicate în publicațiile Drum nou și Porunca Vremii[1], fondată în 1932 de Ilie Rădulescu. Temele predilecte ale poeziei sale sunt ortodoxia, naționalismul, oamenii simpli, antisemitismul, satul românesc.

În perioada interbelică s-a impus ca unul dintre cei mai agresivi reprezentanți ai literaturii cu tentă xenofob-rasistă.

În literatura lui Militaru se manifestă toate registrele caracteristice pentru mentalul românesc extremist, identificate de Ruxandra Cesereanu: „subuman, igienizant, infracțional, bestiariu, religios, putrid-excremențial, funebru, libidinos, xenofob”.

Nota redactiei

La datele biografice despre marele poet, cel care si-a acceptat moartea ca pe o împărtăşanie, am adaugat la diferite surse de pe internet si cateva rănduri de pe Wikipedia. Ne indoim că pretul prezentei marelui poet in cunoscuta enciclopedie este dat de astfel de caracterizari: literatură cu tentă xenofob-rasistă, subuman, igienizant, infracțional, bestiariu, religios, putrid-excremențial, funebru, libidinos, xenofob”.. sau de astfel de sublinieri: În perioada interbelică s-a impus si ca unul dintre reprezentanți literaturii cu tentă xenofob-rasistă; sau ce se manifesta in toate registrele caracteristice pentru mentalul românesc extremist…