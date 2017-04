Nu se mai pune cruce aeroportului. Se toarnă direct capelă

Cum orice discuţie despre sfântul aeroport pe care nu-l vede nimeni este învelită automat în pioşenie, consilierul ecologist s-a lăsat furat de spiritul pascal si a propus de-a dreptul o capelă ortodoxă. Motivaţia, în varianta Spinean, este simplă şi cucernică: „Orice lucru al tău să-l începi cu Dumnezeu” a citat ecologistul din sfintele scripturi aeroportuare.

Chiar dacă nu avem încă aeroport, ne-ar trebui o capelă. Consilierul judeţean Ionel Spinean ar vrea ca în apropierea viitorului Aeroport Internaţional Braşov Ghimbav să fie construită şi o capelă ortodoxă. Alesul Partidului Ecologist Român a propus chiar un amendament la proiectul de hotărâre privind bugetul când a cerut să fie prinse fonduri şi pentru această capelă.

Spinean a propus în total patru amendamente. Consilierul judeţean a cerut să se prevadă fonduri pentru începerea procedurilor pentru realizarea unui drum direct între Braşov şi aeroport dar şi pentru drumul rapid care leagă Covasna de Braşov.

În plus, pe lângă capelă Spinean ar vrea să se realizeze şi o perdea forestieră în jurul aeroportului. Dar, cum orice discuţie despre sfântul aeroport pe care nu-l vede nimeni este învelită automat de pioşenie, consilierul ecologist s-a lăsat furat de spiritul pascal si a propus de-a dreptul o capelă ortodoxă.

Motivaţia, în varianta Spinean, este simplă şi cucernică: „Orice lucru al tău să-l începi cu Dumnezeu” a citat ecologistul din sfintele scripturi aeroportuare.

Bugetul a fost, însă, aprobat aşa cum a fost propus iniţial. Amendamentele nu pot fi incluse acum în studiul de fezabilitate susţin reprezentanţii consiliului Judeţean. În schimb, atunci când se va face Planul Urbanistic Zonal se vor analiza şi aceste propuneri.

Posibila capelă de la aerportul de la Ghimbav n-ar fi chiar o noutate pentru români.

La aeroportul „Henri Coandă” din Otopeni, Bucureşti a mai fost sfinţită o capelă, singura de acest fel din Sud Estul Europei. Diferenţa considerabilă între cele două este că la Otopeni aeroportul era deja funcţional de ani buni, în timp ce la Braşov autorităţile judeţene nu reuşesc să treacă de prima fază a proiectului, tot de ani buni.

Când li s-a năzărit să construiască aeroport or fi început aleşii cu Dumnezeu, după cum spune Spinean. Între timp, însă, e clar că şi-a băgat dracu coada.

Vifor Rotar