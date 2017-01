Nu vă lăsați inșelati de soarele care a strălucit ieri…

Boboteaza vine cu traditionalul ger, iar meteorologii ne anunta ca il vom simti din plin. Chiar daca vremea a fost frumoasa miercuri, temperaturile au scazut sub minus 15 grade Celsius. Meteorolgii ne avertizeaza ca vremea ramane rece in urmatoarele zile

Boboteaza vine cu traditionalul ger, iar meteorologii ne anunta ca il vom simti din plin. Chiar daca vremea a fost frumoasa miercuri, temperaturile au scazut sub minus 15 grade Celsius. Meteorolgii ne avertizeaza ca vremea ramane rece in urmatoarele zile.

In Transilvania, in perioada urmatoare, regimul termic diurn va avea o tendința generala de scadere, mai accentuata pe 6 ianuarie, cand se sarbatoreste Boboteaza, și 7 ianuarie, cand vremea va deveni geroasa, cu temperaturi maxime situate, in medie, in jurul valorii de minus10 grade. Valorile termice vor scadea, insa, chiar la minus 22 de grade Celsius.

In continuare, temperaturile vor marca o creștere, dar pe intreg intervalul de prognoza, vremea va fi cu mult mai rece decat in mod obișnuit in aceasta perioada.

Iarna 2016-2017 va fi cea mai friguroasa din ultimul secol, au avertizat de altfel, specialiștii in meteorologie, care au atras atenția ca mase de aer arctic vor ajunge deasupra Europei. Cele mai scazute temperaturi vor fi inregistrate in lunile ianuarie și februarie, dar vor ramane scazute și in luna martie.

Vifor Rotar