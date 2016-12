O bătaie de joc mai puțin, E-ticketing la Pașapoarte și Permise Auto!

Mai putin nervi, cozi mai ordonate si fara persoane care vor sari peste rand. Sunt avantaje pe care le promite sistemul e-ticketing, implementat de astazi la doua dintre cele mai solicitate servicii din Brasov – Pasapoarte si Permise Auto. Sistemul este foarte simplu si a fost testat si de prefectul judetului, Ciprian Bancila

Mai putin nervi, cozi mai ordonate si fara persoane care vor sari peste rand. Sunt avantaje pe care le promite sistemul e-ticketing, implementat de astazi la doua dintre cele mai solicitate servicii din Brasov – Pasapoarte si Permise Auto.

Sistemul este foarte simplu si a fost testat si de prefectul judetului, Ciprian Bancila. Cetateanul vine si in functie de doleanta, primire cereri sau eliberare permise, apasa, isi ia un bon de ordine si va fi anuntat de la ghiseu pentru a putea sa-si faca pozele sau ce mai are de facut. Toata preluarea este contorizata, dupa care sistemul trece la urmatorul cetatean care, in baza numarului de ordine, este invitat la ghiseu pentru preluarea cererii.

Brasovenii care au mai fost aici si in alti ani spun ca acum este mult mai bine.

Mult mai bine este insa si pentru angajatii de la Pasapoarte, care au ramas mult mai putini fata de cat ar fi nevoie Potrivit inspectorului principal de politie George Apetroaie, imputernicit sef Serviciu, au ramas doar 14 angajati dintre care 12 efectiv – unul are mari probleme medicale, un alt angajat este in crestere copil iar sistemul implementat ieri este o gura de oxigen pentru ei.

Daca la Pasapoarte nu este o cerere prea mare in aceasta perioada, la Permise cozile sunt mult mai groase.

Potrivit comisarului sef Viorel Popescu, sef Serviciu Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, media este de 21 de lucratori si un flux de 500-600 de persoane zilnic.

Cele mai solicitate perioade la ambele servicii sunt lunile de vara, inaintea sarbatorilor de iarna si inaintea sarbatorilor de Paste.

Vifor Rotar