O informatie utilă pentru „corbii (doar vopsiți…) albi”!

Ministerul de Externe al Romaniei a trimis instrucţiuni diplomaţilor proprii, aflaţi la post în străinătate că pot onora invitatiile la recepţiile date de ambasadorii maghiari cu ocazia Zilei Ungariei,din 15 Martie 2017. Este o reacţie inversă faţă de cea adoptată de Budapesta anul trecut, cu ocazia Zilei României.

Ministrul ungar de Externe le-a interzis atunci diplomaţilor proprii să participe la orice tip de manifestări dedicate Zilei Nationale a Romaniei, întrucât,declara obraznic ministul ungar: „poporul maghiar nu are nimic de sărbătorit pe 1 Decembrie”. Pe de altă parte, UDMR a depus la Parlament un proiect prin care solicită declararea zilei de 15 martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România. Pe care romanii nu l-au respins !



Dar romanii ar fi avut motive sa respinga 15 martie? Si inca multe!

Lupta pentru drepturi politice şi sociale ale românilor ardeleni a început în primăvara anului 1848 şi a fost deosebit de dificilă, având ca opoziţie partea maghiară, care dorea unirea Ardealului cu Ungaria şi care datorită programului ei politic nega dreptul la existenţă naţională, la drepturi şi limbă a celorlalte naţionalităţi care locuiau în Transilvania . Revolutia de la 1848 – Macelul romanilor pe Mures la Simeria

Maghiarii îşi doreau eliberarea de sub stăpânirea austriacă sub care erau de mai bine de un veac şi jumătate, dar doreau să o facă neţinând cont de doleanţele celor care locuiau alături de ei în Ardeal, românii şi saşii. Aceştia aspirau la rândul lor la drepturile fireşti ale popoarelor egale ,care doreau să îşi câştige libertăţile. În acest context, românii realizează că victoria armatelor maghiare ar duce la o asuprire şi mai mare şi chiar la negarea totală a existenţei naţionale a poporului român din Ardeal. Saşii erau şi ei de aceeaşi părere şi vor lupta şi ei împotriva maghiarilor, consideraţi astfel insurgenţi care s-au ridicat împotriva ordinii austriece. Atât românii, cât şi saşii, se vor alătura cauzei habsburgice, ca fiind garantul supravieţuirii din punct de vedere naţional.

La scurt timp după declararea de către maghiari a unirii Ardealului cu Ungaria – declaraţie făcută fără luarea în considerare a poziţiei românilor ardeleni şi a saşilor,- armata regulată maghiară şi miliţiile maghiare din Ardeal încep lupta acestora împotriva armatei austriece cu scopul de a pune stăpânire pe Ardeal. Armata austriacă se pregăteşte şi ea de război, iar românii, sub conducerea lui Avram Iancu, se organizează militar prin constituirea de miliţii.

Deci cine umbla cu cioara vopsita , Domnule Csaba Szabo? Dl.Csaba este fondatorul portalului „Corbii albi”…dedicat apropierii(?) maghiaro-romane!

Va reamintesc: „Dacă vrei să stai liniştit şi cu sufletul împăcat în fotoliu, uitându-te la alte popoare cum se chinuie să ascundă scheletele din dulapuri, atunci trebuie să ieşi tu însuţi, să explici ce cum a fost, neaşteptând pe alţii, s-o facă. Ai ieşit, te-ai spovedit, te-au tradus în 6 limbi – ca pe Cseres -, şi ai scăpat de această apăsare.”

(Prof.Deak Andrei)