O întrebare rămasă fără răspuns: De ce Rusia poate sa revendice CRIMEEA şi de ce România nu poate să revendice Bucovina si Basarabia?

O întrebare rămasă fără răspuns: De ce Rusia poate sa revendice CRIMEEA pe care cândva a dăruit-o Ucrainei şi de ce România nu poate să revendice Bucovina si Basarabia?

O doamnă în vârstă de 71 de ani îl întreabă pe ambasadorul Rusiei la Bucureşti: “De ce Rusia poate sa revendice, perfect justificat, de moment ce CRIMEEA (pe care cândva, ucraineanul Hrusciov a cedat-o formal Ucrainei!) şi de ce România nu poate să revendice, infinit mai justificat teritoriile Bucovinei si Basarabiei – istoric absolut romanesti! – adica teritoriile dintre Prut si Nistru?”.

“Dvs. d-le ambasador sunteţi tânăr şi nu ştiu ce istorie aţi învăţat la şcoala rusească. Eu am 71 ani şi am fost obligata sa invaţ limba rusă, limba dvs., in ţara mea timp de 8 ani. In acest timp ofiţerii ruşi cantonaţi in locuinţe luxoase in orasele romaneşti se aprovizionau în magazine special destinate lor cu tot ce doreau, în vreme ce familiile romaneşti abia aveau ce mânca şi cumpărau alimente în raţii pe cartele.

Dvs. aţi fost obligat să invaţaţi limba română în propria dvs. ţară? Aţi facut foamea in vreme ce românii din Rusia huzureau?

Noi am făcut foamete pentru că Rusia a pus biruri enorme pe România deşi armata româna a urmat armata rusa până la Berlin. Mulţi ani dupa razboi vagoane de cereale şi alte bogaţii naturale au luat drumul Moscovei în vreme ce copiii români flamânzeau. Nu numai tezaurul era la Moscova; mai erau tone de aur, dovezi arheologice care atestau adevăruri istorice despre trecutul indepărtat al acestor ţinuturi pe care noi existăm azi.