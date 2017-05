O Lege a internshipului printre proiectele Guvernului Grindeanu

Guvernul va initia, potrivit unui memorandum aprobat joi, consultari cu institutiile publice si private, cele de invatamant si ONG-uri, pentru elaborarea unui proiect de lege care sa reglementeze programele de tip internship si relatia dintre interni si organizatia-gazda, printr-un nou tip de contract, cel de internship, se arata intr-un comunicat al Executivului.

Memorandumul vizeaza eliminarea confuziilor dintre raportul de internship si raportul de munca, astfel incat internship-ul sa nu devina o forma mascata de angajare. Stagiile profesionale si programele de internship ofera tinerilor posibilitatea de a experimenta lucrul intr-un mediu organizat, prin familiarizarea cu metodele de lucru si aplicarea cunostintelor acumulate in perioada de studiu, dobandind astfel experiente relevante in domeniile vizate. Programele de internship contribuie la definirea mai clara a perspectivelor de cariera ale studentilor, pentru o insertie mai rapida pe piata muncii.

Viitoarele consultari organizate de Executiv pe tema internshipului urmaresc sa preintampine nevoile, asteptarile si exigentele tuturor partilor implicate in organizarea stagiilor profesionale de tip internship (institutii ale administratiei publice centrale, mediul privat, mediul academic, organizatii de tineret si de voluntariat).

Piata programelor de internship a cunoscut o ascensiune remarcabila in Romania, in ultimii cinci ani. In anul 2013, Executivul a initiat Programul Oficial de Internship al Guvernului Romaniei, aflat anul acesta la a cincea editie, care ofera tinerilor oportunitatea de familiarizare cu metodele de lucru ale administratiei publice centrale. Dincolo de activitatea zilnica in cadrul administratiei centrale, stagiarii au ocazia sa participe la discutii si mese rotunde in prezenta unor inalti oficiali ai statului roman, precum si la training-uri si workshop-uri tematice.

La editia din acest an a Programului de Internship au fost inregistrate 1670 de candidaturi eligibile pentru cele 100 de locuri disponibile in cadrul a 52 de institutii participante la program.