Fostul premier Victor Ponta face o acuzație extrem de gravă — România nu participă la proiectul de 100 de miliarde de dolari inițiat de China din cauza unor lupte de culise interne.

Referindu-se la summit-ul destinat inițiativei chineze „Belt and Road” , inaugurat ieri la Beijing de președintele chinez Xi Jinping, Ponta întreabă:

„Știți cumva unde se află acum Viktor Orban (Prim Ministrul Ungariei)? Dar Aleksandar Vucic (Președintele ales al Serbiei)? Sau Premierul Poloniei? Președintele Turciei? Prim- Ministrul Spaniei? Prim Ministrul Italiei? Președintele Cehiei? Prim — Ministrul Greciei?

Vă întreb doar de vecinii si prietenii noștri, ca să fie mai simplu. Toți se află la Beijing — deoarece Președintele Chinei Xi Jinping lansează un program de investiții de peste 100 de miliarde de dolari pentru „Noua Cale a Mătăsii”!!!” , scrie Victor Ponta citând în acest sens „The Diplomat”.

Proiectul „Belt and Road”, sau „Noul Drum al Mătăsii” este cel mai mare proiect globalist , iar dimensiunea investițiilor a adunat nu mai puțin de 29 de șefi de stat, printre care Vladimir Putin si Recep Erdogan.

China este gata să investească 125 miliarde de dolari .

Proiectul deschide o nouă eră a globalizării, care va incluse construcții de infrastructură din Asia, peste Europa si Africa, până în America. „Inițiativa Belt and Road își are rădăcinile în străvechiul Drum al Mătăsii… dar este si deschis tuturor celorlalte tari” , a declarat președintele Xi Jinping, care a amintit că negustorii și exploratorii chinezi „nu și-au câștigat locul în istorie ca niște cuceritori cu tunuri și nave de război sau cu săbii, ci ca emisari pașnici ce conduceau caravane de cămile și nave pline cu comori — aceasta arată cum civilizațiile prosperă prin deschiderea lor și prin comerț” , a declarat președintele Republicii Populare Chineze.

În acest context de excepțională valoare economică, primii oameni ai României nu sunt prezenți. Victor Ponta subliniază absurdul situației: „Nu vă întreb unde se află Președintele României că știți — la Sibiu. Prim Ministrul României se afla la București (trebuie să apere Guvernul și miniștrii de asaltul „remanierilor” care vine din K10)!

Deși Dumnezeu ne-a așezat în această poziție geografică atât de importantă noi refuzam să o folosim! Ba chiar ne batem joc de mâna întinsă de China — nouă și țărilor din regiune! Ce păcat — ce „Ghinion”!”, a scris Victor Ponta.

Mesajul lui Ponta este, de fapt, o acuzație gravă: s-ar încerca imixtiuni în treburile Executivului de către șefi ai SRI, pe care Ponta îi definește prin „K10” — referire directă la locația din bulevardul Mircea Eliade (fost Kalinin) nr. 10 — adresă din categoria celor denunțate de fostul deputat și vicepreședinte al Comisiei de supraveghere a SRI, Sebastian Ghiță, ca fiind case conspirate utilizate de șefi din SRI pentru întâlniri cu politicieni și persoane importante din instituțiile de forță ale statului.

Din acest punct de vedere, acuzația mai mult sau mai puțin aluzivă a lui Ponta este una dintre cele mai grave din ultima vreme. Ea presupune imixtiunea SRI în Executiv dar și împiedicarea prezenței României la o reuniune economică de importanță strategică, o adevărată lovitură pe plan geopolitic împotriva țării noastre. Considerăm că afirmația lui Victor Ponta trebuie luată în serios și acuzațiile impun reacții imediate!! ( D.Dragos)