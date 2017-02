O nouă defecțiune între Predeal și Brașov a blocat traficul feroviar

ACTUALIZARE ORA 09:00 Circulatia s-a reluat pe un singur fir. Trenurile au acumulat intarzieri de sute de minute.

O defecțiune tehnică a blocat traficul feroviar între Predeal și Brașov. Practic, au fost mai multe ore in care niciun tren nu mai mergea spre București și nici nu vine spre Brașov.

Din informațiile pe care le deținem, se pare că un fir de înaltă tensiune s-a rupt în apropiere de Timişul de Jos, în zona unde este o benzinărie Petrom.

Firul de înaltă tensiune s-a rupt peste un tren regio care ar fi trebuit să ajungă la Braşov în jurul orei 21.30.

„Nu se poate trece de acea zona, iar trenurile sunt nevoite sa stationeze in gari sau pe unde le prinde. Sunt curios sa vad ce spun cei de la CFR! Nu trece o saptamana fara un eveniment in aceasta zona! Iar acum a fost pusa in pericol si siguranta calatorilor, vorbim de o linie de 27KW care a cazut peste un tren de persoane. A fost o bubuitură și o flamă….!”, ne-a declarat o persoană care a fost martoră la ce s-a întâmplat

Sursa: NewsBv.ro