O nouă ocazie pentru cei mai mici fotbalişti ai Braşovului de a se testa cu valorile mondiale : ,,FISI Champions Trophy”

Echipa formată din jucători născuţi în 2007 a ACS Kids Tâmpa, se va deplasa, în weekendul viitor, la Viena, unde va participa la ,,FISI Champions Trophy”, cel mai puternic turneu Under 10 din lume. Astfel, între 16 – 18 iunie, în capitala Austriei, se vor afla formaţiile U10 ale unor cluburi celebre, precum, Chelsea Londra, Juventus Torino, Atletico Madrid, PSV Eindhoven, Benfica Lisabona, Inter Milano, Academia Paris Saint Germain, Legia Varsovia, Austria Viena, Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Ujpesti, MTK Budapesta, NK Maribor, Zeljeznicar, HJK Helsinki sau Evergrande Guangzou. Puştii antrenați de Ciprian Anghel vor avea și ei doi adversari de calibru în grupa preliminară I, pe italienii de la AS Roma și pe austriecii de la Austria Viena. „Ursuleţii” vor mai da piept în weekend cu NK Triglav Kranj (Slovenia), USV Pressbaum (Austria), SV Guntamatic Ried (Austria), WSG Swarowski Wattens (Austria) și SK Breitenfurt (Austria). Aşadar, o nouă confruntare care va creşte prestigiul Braşovului sportiv şi va face cunoscut în lume fotbalul şi oraşul de sub Tâmpa!

D. D.