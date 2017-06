O parte din roșiile din piețe sunt și de la cei 3.000 de fermieri care au depus dosare pentru subvenției

Cultivatorii de roşii, vizaţi de subvenţia oferită de stat, mai au la dispoziţie două zile pentru a obţine banii. Până acum, au făcut cereri în acest sens aproape 3.000 de fermieri. Producătorii se plâng însă de tot felul de piedici: de exemplu, le-a fost greu să obţină, în pieţe, ştampilele şi documentele care atestă că au vândut cantitatea necesară pentru a avea dreptul la aceste subvenţii.

După ce au muncit toată primăvara în sere şi solarii, pentru fermierii care au cultivat roşii a venit vremea să culeagă roadele muncii şi să primească banii din subvenţii. Unii s-au încurcat însă în birocraţie.

Pentru a primi cei 3.000 de euro, un fermier trebuie să facă dovada că a cultivat 1.000 mp şi a vândut în extrasezon 2 tone de roşii.

Roşiile româneşti se vând acum cu 4-4,5 lei în pieţe, iar cumpărătorii le preferă, chiar dacă se strică mai repede decât cele din import.

Peste 7.000 de fermieri s-au arătat interesaţi de acest program, dar numărul celor care au reuşit deja să obţină producţia necesară şi să o vândă este mai mic.

Programul, o premiera in agricultura romaneasca, avand in vedere volumul subventiei, nu şi-a atins potenţialul maxim. Erau vizaţi 13.000 de fermieri pe an, care să vândă pe piaţă peste 26.000 de tone de roşii, jumătate din cât importăm până acum.