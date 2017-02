O săptămână de poveste, la Teatrul Arlechino

Zeci de copii au trăit, direct pe scena Teatrului pentru Copii, povestea Albei ca Zăpada, îndrumaţi de actorii instituţiei. Seria de ateliere de creaţie s-a desfăşurat pe tot parcursul săptămânii, timp în care copiii au trecut de la lecturarea şi interpretarea poveştii, la crearea propriilor păpuşi, cu care au şi plecat acasă

În acest an, povestea aleasă pentru ateliere a fost „Albă ca Zăpada şi cei şapte pitici magnifici ”, foarte îndrăgită de copii. Mai întâi, micuţii intră în atmosfera poveştii, fiecare având rolul său.

Povestea Albei ca Zăpada a fost aleasă tocmai pentru că există multe personaje şi fiecare copil are ceva de spus.

Marius Stroe, actor la Teatrul pentru Copii Arlechino Braşov, spune ca instituţia a încercat să le deschidă celor mici porţile Teatrului mai mult decât le văd ei din sală, pentru a-i aduce şi pe ei să vadă cum se face o piesă şi să se bucure de crearea unei piese de teatru.

Este pentru al doilea an în care Teatrul organizează atelierele de creaţie, care s-au desfăşurat pe tot parcursul acestei săptămâni.

La finalul săptămânii de ateliere, fiecare copil a primit o diplomă şi obiectul sau păpuşa pe care a confecţionat-o la orele de creaţie.

Vifor Rotar