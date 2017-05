O veste bună din Franta, dată de Adrian Nastase!

Ieri, noul presedinte instalat al Frantei, Emmanuel Macron, si-a numit consilierul diplomatic. Este vorba de ambasadorul Philippe Etienne, un diplomat exceptional, cu o mare experientă in relatii bilaterale si multilaterale. De-a lungul anilor, el a lucrat in ambasadele de la Belgrad, Bonn, Bruxelles, Moscova. Ulterior, a lucrat in centrala Ministerului, apoi in cabinetele unor ministri. Din 2009 a fost reprezentantul Frantei la UE iar din 2014 ambasador in Germania. La inceputul acestui an, fusese numit ambasador al Frantei in Rusia.

Important pentru noi este insa faptul ca Philippe Etienne a afost ambasador al Frantei in Romania, in perioada 2002-2005, si, in această calitate, a fost un mare sprijinitor al aderării tarii noastre la UE si la NATO. Si un mare prieten al României... invatandu-ne si limba!



Iata o singura frază din mesajul său, la lansarea Strategiei guvernului pe care l-am condus privind accelerarea reformei in administratia publică (5 noiembrie 2004) : „Aici, ca si in alte domenii, România are toate atuurile pentru a pune la punct solutiile cele mai bine adaptate, profitand de experienta prietenilor săi. Puteti conta pe Franta”

Sursa:https://adriannastase.ro