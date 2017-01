Olimpia CSU Braşov încearcă să forţeze calificarea mai departe, în Cupa României

După ce Olimpia CSU a pierdut, cu 60-78, la Satu Mare în prima manșă a rundei inaugurale a Cupei României la baschet feminine, puţini mai sunt aceea care maid au şanse echipei braşovene să remonteze diferenţa, în meciul retur, de la Braşov. Totuși, jucătoarele şi antrenorul Dan Calancea păstrează optimism şi cred în calificare.

„Sunt multe de spus despre prima manșă a duelului cu CSM Satu Mare din Cupa României. Eu am fost unul dintre cei care au susținut vehement regula cu două românce în permanență pe teren în această competiție. E o discuție amplă. Pentru baschetul românesc și pentru jucătoarele noastre trebuie să fie așa. Este o experiență încercată de federație. Din punct de vedere al antrenorului este dificil cu această regulă. În anumite momente ești obligat de această regulă să nu joci ceea ce vrei din punct de vedere tactic. Așa a fost și la Satu Mare, o echipă foarte puternică, o grupare care are o rotație bună și la jucătoarele românce și la străine. Toate româncele noastre nu au înscris un sfert din punctele reușite de Orosz în partida de la Satu Mare. Sunt dezamăgit de unele dintre sportivele noastre autohtone de la care așteptam mai mult. Va fi dificil în retur, dar vom face tot ce ține de noi pentru a câștiga și a ne califica. Este greu de spus ce diferență ne-ar asigura calificarea și dacă nu vom remonta acest handicap. Toate partidele retur se vor disputa de la aceeași oră, pentru a nu lăsa loc de interpretări. În afară de cele patru câștigătoare ale «dublelor», încă două grupări se vor califica, în funcție de diferențele de scor”, a declarat antrenorul Dan Calancea.

„Cred că puteam mai mult la Satu Mare. Sunt convinsă că suntem în stare să câștigăm returul la peste 18 puncte și să ne calificăm. La Satu Mare am avut o zi mai proastă și ne-au prins, dar sunt sigură că pe teren propriu vom face o figură frumoasă”, a spus Maria Ferariu.

La rândul ei, Amira Al Ash Hab a declarat : „Sperăm în continuare la calificare. Am prins o zi proastă la Satu Mare, dar sunt convinsă că vom câștiga pe teren propriu, sper că difernța va fi mai mare de 18 puncte”.

Returul este programat duminică, de la ora 18.00, la Sala Sporturilor „D. P. Colibași”.

Dorin Duşa