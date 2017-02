Olimpia CSU Braşov înfruntă acasă CSM Satu Mare (miercuri, 22 februarie, ora 18,00)

În etapa a doua a grupei 1-6 a Ligii Naționale de baschet feminin, Olimpia CSU Brașov va înfrunta miercuri, de la ora 18,00, în Sala Sporturilor, CSM Satu Mare. Echipa braşoveană doreşte să se impună acasă, mai ales că pierdut la Cluj, în prima etapă a grupei dar şi pentru că are antecedente în acest sens, după victoria din sezonul regulat, 65-58. Înainte de acest meci, au oferit declaraţii două din jucătoarele echipei şi antrenorul Dan Calancea

Ioana Ghizilă : „Cunoaștem adversarul. Din câte am aflat au câteva jucătoare accidentate, dar nu ne putem baza pe acest lucru. Va fi un meci interesant și greu pentru noi. Este o perioadă încărcată, cu două partide pe săptămână, dar vom face față, chiar dacă oboseala își va spune cuvântul”.

Adrienne Webb : „Toate echipele din această grupă 1-6 sunt puternice. Noi suntem pregătite și vom da totul pentru a ne impune. Nu există presiune în această perioadă, trebuie să ne facem treaba”.

Dan Calancea : „Ne așteaptă o partidă dificilă, cum sunt toate din această parte a doua a campionatului. Sper că fetele vor fi bine din punct de vedere fizic, e greu să joci câte două meciuri pe săptămână. Sunt convins că se vor mobiliza și vom reuși să ne impunem, chiar dacă întâlnim o grupare valoroasă. Am spus că nu am vreo preferință în privința echipei pe care o vom întâlni în play-off. Noi vom folosi aceste dueluri din grupa 1-6 pentru a ne pregăti și a fi în cea mai bună formă în play-off, unde alta va fi miza fiecărui meci”.

Clasamentul la zi în grupa 1-6 este următorul :

1. ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe 37 p

2. CS Municipal Targoviste 33 p

3. Universitatea Cluj-Napoca 32 p

4. Olimpia CSU Brasov 31 p

5. CS Phoenix Galati 29 p

6. CS Municipal Satu Mare 27 p

D.D.