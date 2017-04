Olimpia CSU Brașov se aliniază finalei mici a Campionatului Național de baschet

În această săptămână, Olimpia CSU Brașov debutează în ultimul asalt al sezonului de baschet : meciurile pentru medaliile de bronz ale Campionatului Național. Adversara echipei pregătită de Dan Calancea va fi una tradițională, ăe care a întâlnit-o frecvent în aceast sezon : CSM Târgoviște. Va fi și o revanșă a echipei brașovene, după pierderea nemeritată a finalei Cupei României. Înainte de prima confruntare, de la Târgoviște, de miercuri, au oferit declarații antrenorul principal și una din jucătoarele emblematice

Calancea Dan: ,,În primul rând, este de subliniat faptul că suntem două echipe cu realizări deosebite în acest sezon. Ambele am jucat deja o finală, a Cupei României, acum urmând să o disputăm pe cea de-a doua. Și Târgoviște și noi am promovat tinere jucătoare românce: Maria Ferariu și Anamaria Vârjoghe, iar din punctul meu de vedere pot fi deja convocate la naționala de senioare. Ioana Ghizilă realmente a avut un sezon de excepție. De asemenea, Dora Ardelean a confirmat saltul valoric din sezonul precedent, când a fost și ea, pentru prima oară, convocată la naționala de senioare.

Revenind la finala mică, sunt convins că vor fi meciuri atractive și, firesc, fiecare echipă dorește obținerea medaliei de bronz. Dacă finala Cupei României am pierdut-o în ultima fracțiune de secundă, sper ca bronzul să îl câștigăm noi, în ultima secundă”.

Ghizilă Ioana: ,,Suntem pregătite moral și fizic pentru finala mică. Domnul Calancea ne-a pregătit și ne-a arătat exact ce trebuie să facem să câștigăm din nou împotriva celor de la Târgoviște. E clar că ne dorim să câștigăm medalia de bronz. Meciurile cu Târgoviște au fost mereu disputate și au un farmec aparte, mai ales după finala Cupei României”.

D.D.