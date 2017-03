Oltean olimpic depunctat pentru că a rezolvat o problemă corect, dar altfel…

Un elev de clasa a 8-a din Băileşti, judeţul Dolj, a pus în încurcătură profesorii de matematică după ce a rezolvat o problemă, la olimpiada judeţeană, altfel decât era în barem. Iniţial elevul a fost chiar depunctat pentru că a dat o soluţie diferită. Abia după intervenţia celor de la Ministerul Educaţiei, elevul a primit punctajul maxim şi s-a calificat la faza naţională a olimpiadei de matematică.

Alexandru Pascu are 15 ani și este elev la școala nr. 5 din Băilești. Pe 18 martie a participat la faza județeană a Olimpiadei de Matematică. La problema de geometrie, Alexandru a găsit o altă soluție decât cea din baremul stabilit de Ministerului Educației.Alexandru a fost convins că rezolvarea pe care a dat-o este una corectă. A fost uimit când a văzut subiectul nu i-a fost punctat, așa că a depus contestaţie.„A fost puţin surprinzător, adică eu mă aşteptam să primesc dacă nu maxim, aproape de maxim pentru că făcusem şi ştiam că explicasem foarte bine”, spune Alexandru Pascu, elev clasa a VIII-a.

„Am pus copilul să rezolve problema şi am pus-o pe mai multe forum-uri naţionale şi internaţionale şi foarte mulţi oameni cu nume în lumea matematicii au zis că este o soluţie deosebită” , spune Cristina Pascu, mama lui Alexandru.Profesorul de matematică l-a încurajat pe Alexandru să îşi caute dreptatea.„ După ce am înţeles ce a vrut să spună, atunci mi-am dat seama că e o soluţie extraordinară şi că are perfectă dreptate, şi bazându-mă pe adevăr, am mers la Comisia Judeţeană care au văzut ce trebuiau să vadă”, spune Gabriel Tica, profesor de matematică.

Unul dintre profesorii din comisia de evaluare susţine că a corectat conform cu baremul impus de minister. Prin urmare, Alexandru a primit la prima corectură 0 puncte pentru acel subiect.„Baremul pe care noi l-am avut la îndemână a venit pentru enunţul problemei pe care îl prevedea acel barem. Practic, el a dat răspunsul la altă problemă, dar s-a dovedit că este, într-adevăr, o rezolvare corectă”, spune Cătălin Cristea, profesor comisie de evaluare.Abia după ce Ministerul Educaţiei a trimis răspunsul la contestaţie şi a recunoscut drept corectă soluţia dată de Alexandru, el a primit 4 puncte din 7 pentru problema respectivă şi s-a calificat la faza naţională.„Având diferenţe între răspunsuri, am cerut un punct de vedere al ministerului prin care am solicitat încă de la prima abordare un loc la faza naţională, deoarece greşeala nu este a corectorilor, ci a ministerului”, spune Ani Drăghici, Preşedinte executiv al Olimpiadei de Matematică, faza judeţeană.

Alexandru va ajunge în acest an pentru a treia oară în finala pe ţară a olimpiadei de matematică.