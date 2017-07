Opt alimente care „hrănesc” celulele canceroase. Vă recomandăm să le evitați!

1 Somonul de crescatorie

Potrivit studiilor, somonul de crescatorie contine o mare cantitate de dioxina, PCB si alte substante cancerigene.

Chimicalele PCB inhiba productia de estradiol (hormon principal feminin) si incurajeaza celulele din tumorile canceroase sa se dezvolte. Alimentatia somonului de crescatorie este bazata pe diverse substante contaminate, antibiotice si alte ingrediente care cauzeaza sanatatii omului. Spre deosebire de consumul somonului salbatic,

consumul somonului de crescatorie creste riscul aparitiei cancerului din cauza concentratiei puternice de PCB din acesta. Din pacate, somonul salbatic este mult mai dificil de gasit si mult mai scump. Spr exemplu, in Statele Unite, 60% din somonul consumat este somon de crescatorie.

2. Rosiile din conserva

Peretii interiori ai conservelor contin BPA astfel incat mancarea sa fie protejata de metalul din care este cofectionata conserva. BPA-ul este o substanta chimica extrem de periculoasa folosita in manufacturarea rasinei si a plasticului. Cercetatorii au descoperit ca BPA-ul, odata in organism, actioneaza intocmai ca estrogenul, conectandu-se la aceiasi receptori ca estrogenul real. Lucrul aceste este foarte periculos pentru ca se pot creea dezechilibre hormonale care duc la obezitate, cancer, diabet si infertilitate. Nu mai cumparati rosii la conserva, cumparati intotdeauna rosii proaspete!

3. Bauturile carbogazoase

Toate bauturile carbogazoase contin aspartam. Aspartamul este un indulcitor artificial care, conform studiilor, este una dintre cauzele dezvoltarii tumorilor la san si al nodulilor din sange si nodulilor limfatici. In plus, aspartamul provoaca si rezistenta la insulina. Autoritatea Europeana de Siguranta a Alimentelor a publicat aproximativ 20 de studii prin care au aratat ca aspartamul poate fi cauza unor numeroare boli, inlcusiv cancerul si dificultati sau probleme ale nasterii in cazul femeilor. Consumul regulat de bauturi carbogazoase poate provoca si infarct.

4. Popcornul preparat la cuptorul cu microunde

Popcornul, atat de familiar printre noi toti, este impachetat in pungi extrem de toxice care afecteaza puternic ficatul si sistemul imunitar. S-a demonstrat ca ambalajul popcorn-ului contine acid perfluorooctanoic care este cauza a numeroare boli si probleme de sanatate. Agentia de Protectie a Mediului din Statele Unite confirma ca acidul perfluorooctanoic poate fi cancerigen. In plus, popcornul este facut cu ulei de soia si alti aditivi cum ar fi propilgalat-ul, ambele provoand afectiuni ale pielii si probleme digestive.

5. Chipsurile din cartofi

Cea mai populara gustare, mai ales pentru copii, sunt chipsurile. Acestea sunt bogate in calorii si consumate in exces pot duce la o ingrijoratoare crestere in greutate. In plus, chipsurile pot duce la hipertensiune deoarece contin foarte mult sodiu. De asemenea, chipsurile contin aditivi artificiali si alte substante chimice care sunt cancerigene. Modul in care sunt preparate chipsurile este la randu-i foarte periculos. Acestea sunt gatite la temperaturi foarte mari ducand la producera acrilamidei, de asemenea cancerigena.

6. Alimentele afumate, murate si sarate

Aceste alimente sunt bogate in nitriti, foarte duanatori organismului. In momentul procesului de digestie, nitritii se transforma in N-nitroso care este cancerigen.S-a demonstrat ca bacon-ul, salamul si carnatii, toate bogate in sodiu si grasimi, pot duce la aparitia cancerului la stomac si a cancerului colorectal.

7. Alimentele modificate genetic

In prezent, alimentele modificate genetic sunt aproape peste tot si devine din ce in ce mai dificil sa le evitam. Adevaratul pericol pe care il prezinta alimentele modificate genetic consta in eliberarea proteinelor ne-naturale in timpul digestiei. Astfel, aceste proteine, odate aflate in organism, devin niste invadatori care ataca organele provocand inflamatii severe si in final cancer.In plus, alimentele modificate genetic stimuleaza dzvoltarea celulelor canceroase, afecteaza sistemul imunitar, ficatul si chiar parti ale creierului.

8. Zaharul rafinat

Zaharul rafinat creste nivelul de insulina. Dulciurile si zaharul in general sunt principalele cauze al dezvoltarii celulelor canceroase. De asemenea, celulele canceroase se hransesc cu indulcitori bogati in fructoza, cum ar fi siropul de porumb care se foloseste in pregatirea tuturor mancarurilor procesate, inclusiv placinte, cereale, sucuri si alte bauturi care se prepara pe baza zaharului rafinat.

Sursa: www.homehealthyrecipes.com

Traducere si adaptare: Echipa Dr. Andrei Laslau