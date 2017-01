Oricum generalul Coldea trebuia schimbat! Așa se și explica trecerea „bălmajită” in rezervă !!

Boala Huntington este o afectiune rara! Boala provoaca miscari rapide si smucite, dar mai grav, pierderea treptata a abilitatilor mentale. Boala provoaca, de asemenea, tulburari comportamentale, pierderi de memorie (amnezia). Simptomatologia se dezvolta, de obicei, dupa 40 de ani).

Potrivit unei postări pe contul de Facebook al reputatului medic ieșean Răzvan Constantinescu, medic primar medicină internă și gastroenterologie la Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie Iași (pe care l-a și condus o perioadă ! ) și șef de lucrări la UMF Iaşi, șeful operativ al SRI suferă de o afecțiune extrem de gravă și de rară, numită sindromul ”Coreea Huntington” .

Întrebat de internauți dacă e sigur pe diagnosticul respectiv, medicul Răzvan Constantinescu a răspuns, sec: ”Predau chestia asta”…



Ce este Coreea Huntington ?

Boala Huntington este o afectiune rara, Boala provoaca miscari rapide si smucite, pierderea treptata a abilitatilor mentale. Boala provoaca, de asemenea, tulburari comportamentale, pierderi de memorie(amnezia ). Simptomatologia se dezvolta, de obicei, dupa 40 de ani si este o afecţiune neurodegenerativa progresiva, caracterizata fenotipic prin miscari involuntare, distonie, declin cognitiv si tulburari comportamentale .Prevalența bolii este 5-10:100000 cazuri.

In mod tipic, primele simptome apar intre 35 si 50 ani insa afecţiunea poate debuta la orice varsta. Boala a fost descrisa pentru prima data in 1872 de catre medicul american George Huntington. Termenul „coree” isi are originea in cuvantul grec khoreia si caracterizeaza miscarile involuntare rapide, nerepetitive si bruste specifice bolii ; Toate persoanele afectate de coreea Huntington prezinta un declin global progresiv al functiilor cognitive.

Sindromul include in stadiile initiale iritabilitate, neglijenta, pierderea interesului; incetinirea procesului de gandire. Tulburarile de memorie apar mai tarziu . Ticurile sunt spasme motorii rapide, stereotipe si recurente. Acestea pot fi doar partial controlate, de obicei, pe o perioada destul de scurta de timp, cand pacientul depune eforturi mari sa le stapaneasca. Mai tarziu, ticurile reapar si vor fi mai intense in incercarea de compensare. Ticurile pot consta in clipit, grimase faciale, evazarea narilor, deschiderea gurii, etc. Ticurile se accentueaza atunci cand oamenii se afla in situatii stresante !!. De obicei, acestea se exprima intaia oara in timpul unor situatii stresante sau din cauza disconfortului produs de un mediu nou.