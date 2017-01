Oscar, șarpele hoinar, protejează mediul la Brașov

Aproape 10.000 de kilograme de dioxid de carbon au fost impiedicate sa ajunga in aerul Brasovului. Meritul este al celor peste 3600 de elevi, din 10 scoli brasovene, care i-au rugat pe parinti sa ii duca la scoala in alt mod decat cu masina personala, contribuind astfel la un mediu mai curat

Aproape 10.000 de kilograme de dioxid de carbon au fost impiedicate sa ajunga in aerul Brasovului. Meritul este al celor peste 3600 de elevi, din 10 scoli brasovene, care i-au rugat pe parinti sa ii duca la scoala in alt mod decat cu masina personala, contribuind astfel la un mediu mai curat. Campania „Oscar, sarpele hoinar“, care a permis aceste efecte benefice pentru mediu, a avut loc in luna septembrie, pe parcursul a doua saptamani, dar continua sa produca efecte si acum.

Pe jos, cu bicicleta sau cu transportul in comun au fost modalitatile prin care elevii au ales si si-au incurajat si parintii sa aleaga la randul lor un transport mai putin nociv pentru mediu. S-a intamplat in Saptamana Mobilitatii Europene, un eveniment care continua sa influenteze benefic mediul si acum. La Brasov, proiectul este coordonat de Agentia pentru Managementul Energiei si Protectia Mediului.

Elevii au facut 55.209 kilometri fara masinile personale ale parintilor, impiedicand astfel generarea a 9.496 de kilograme de dioxid de carbon. In toti cei trei ani, municipiul Brasov a fost pe primul loc in tara in aceasta campanie, in care au intrat 18 orase, in timp ce Romania se afla pe locul doi in Europa.

Potrivit Leei Catincescu, specialist comunicare ABMEE, dupa cel de-al 3-lea an se estimeaza ca vom fi pe primul loc, dar ramane sa confirmam asta putin mai tarziu.

Initiatorii proiectului ar dori sa-l continue si in alti ani, daca vor gasi finantare. Jocul a inceput ca un proiect in Belgia, care incurajeaza fiecare scoala care se inscrie in competitie sa educe elevii cu privire la traficul „eco“.

