Pana la jumatatea lui iunie vreme in general calda, dar si reprize de ploi

La munte, pe parcursul celor doua saptamani de prognoza nu vor fi variatii termice semnificative. Astfel, intre 5 si 7 iunie temperaturile medii diurne vor fi de 18 – 19 grade, caracterizand o vreme calda pentru aceasta perioada, pe 8 iunie vor scadea spre 14 grade, iar apoi vor creste din nou si, in intervalul 10 – 18 iunie, se vor situa intre 16 si 18 grade. Media temperaturilor minime intre 5 si 8 iunie va fi de 9 – 10 grade, in data de 9 iunie va scadea spre 6 grade, iar apoi, in perioada 10 – 18 iunie, se va situa intre 8 si 10 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 5 – 8 iunie si, din nou, intre 13 si 18 iunie.

In Transilvania, in primele trei zile de prognoza, media maximelor diurne va fi ridicata si se va situa intre 27 si 29 de grade, apoi va scadea spre 22 de grade pe 8 iunie si, ulterior, va creste din nou, pana la 27 – 28 de grade in intervalul 10 – 13 iunie. Ultimele zile ale intervalului de prognoza vor fi caracterizate de un regim termic diurn apropiat de cel normal pentru perioada respectiva, concretizat prin temperaturi maxime de 25 – 26 de grade.

Temperaturile nocturne vor scadea de la valori medii de 13 – 14 grade la inceputul intervalului, pana la 10 grade pe 9 si 10 iunie, iar apoi vor fi usor mai ridicate si vor atinge, in medie, 11 – 12 grade, urmand a se mentine in jurul acestor valori pana la sfarsitul celor doua saptamani de prognoza. Probabilitatea pentru averse va fi ridicata mai ales intre 5 si 8 iunie si intre 13 si 18 iunie, dar acestea se vor semnala pe arii mai extinse si vor fi mai importante cantitativ pe 7, 8 si 15 iunie.

Estimarile sezoniere sunt realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durata (ECMWF) de la Reading, Anglia, si au un grad de realizare de aproximativ 60%.