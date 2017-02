Părinţii sunt scandalizaţi de limbajul învăţătoarei Eugenia Dobrescu

Violenţele de limbaj ale învăţătoarei de la Şcoala Gimnazială nr. 4 au declanşat revolta părinţilor. O mămică a aflat de la psiholog că motivul pentru care fiica ei leşina des era trauma pe care o trăia în clasă. Un băieţel a devenit violent cu sora sa mai mică, încercând să copieze comportamentul învăţătoarei

Violenţele de limbaj ale învăţătoarei de la Şcoala Gimnazială nr. 4 au declanşat revolta părinţilor. O mămică a aflat de la psiholog că motivul pentru care fiica ei leşina des era trauma pe care o trăia în clasă. Un băieţel a devenit violent cu sora sa mai mică, încercând să copieze comportamentul învăţătoarei.

Conducerea şcolii a cerut timp să mai asculte o dată înregistrările şi să se consulte cu părinţii înainte de a lua o decizie.

„Ia şi scrie, că te strâng de gât! Ia şi scrie, că te mănânc! Nu face aşa că te duc în grădina zoologică, acolo te duc! Ia şi scrie! Până nu scrii tot pe caiet, nu scrii nimic la tablă! Te mănânc! Te mănânc, nu alta. Ia şi scrie sim-plu! 6:14 muscă 6:18 Nu ţi-e ruşine, tâmpitule ce eşti!” 6:19

Acest limbaj i-a revoltat pe părinţii elevilor clasei a II-a de la Şcoala Gimnazială nr.4. O mamă care a dorit să-şi păstreze anonimatul a povestit că fiica ei a leşinat de mai multe ori în clasa I. Un psiholog i-a spus că aceasta era modalitatea copilei de a le transmite părinţilor că există ceva în neregulă. Un alt băieţel are şi el de suferit din cauza învăţătoarei violente: „Noi aveam de gând ca săptămâna viitoare să-l ducem la psiholog pentru un comportament neadecvat faţă de familia lui şi faţă de sora lui mai mică, un comportament foarte violent. În afară de aceasta, noaptea are coşmaruri şi noi am zis că îl ducem la psiholog, până am văzut aseară motivul pentru care copilul nostru a ajuns cum a ajuns”, a declarat ieri scandalizată una dintre mame.

Aproape toţi părinţii spun că au remarcat modificări în comportamentul elevilor cărora le predă învăţătoarea Eugenia Dobrescu.

Deşi înregistrările realizate de părinţi par să dovedească fără putinţă de tăgadă că învăţătoarea este violentă la ore, directoarea şcolii – care conduce unitatea de puţină vreme – spune că are nevoie de timp pentru a analiza situaţie şi pentru a lua măsurile care se impun.

Carmen Andrei, director Liceul Hans Mattis Teutsch, a constatat că imaginile nu sunt ale şcolii iar conducerea urmează să verifice vocea.

Cei mai mulţi dintre părinţi nici măcar nu se gândesc să îşi mute copiii la altă şcoală pentru că asta ar însemna să fugă de problemă şi să permită ca şi alţi copii să aibă de suferit.

Vifor Rotar