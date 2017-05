Patru medici şpăgari sunt cercetaţi sub control judiciar!

Potrivit procurorilor braşoveni, medicul Sorin Velicu lua mită de la pacienţi încă din 2013. Medicul lua sume suplimentare de la pacienţii care doreau să fie supuşi unor operaţii estetice şi care plăteau oricum o parte din costul operaţiei către spital

Medicul Sorin Velicu de la Spitalul Judeţean este cercetat pentru dare şi luare de mită! Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov au stabilit că doctorul lua mită de la pacienţi încă din 2013 şi o împărţea, tot sub formă de mită, altor medici. Aşa a făcut în cazul soţiei sale, Diana Velicu, cea care a câştigat un concurs la Spitalul de Copii în 12 mai şi care este cercetată acum sub control judiciar. La fel sunt şi alţi doi medici însă numărul celor care vor fi puşi sub acuzare de procurori ar putea fi mult mai mare.

Potrivit procurorilor braşoveni, medicul Sorin Velicu lua mită de la pacienţi încă din 2013. Medicul lua sume suplimentare de la pacienţii care doreau să fie supuşi unor operaţii estetice şi care plăteau oricum o parte din costul operaţiei către spital.

Mita cerută de Velicu se învârtea în jurul sumei de 1.000 de lei, spun procurorii braşoveni. Până acum, anchetatorii au reţinut 13 acte materiale în sarcina lui Velicu.

Obişnuit cu mita, medicul a contactat alţi doi medici, profesori universitari la Facultatea de Medicină din Craiova, care făceau parte în comisia ce trebuia să ia decizia angajării unei persoane la Spitalul de Copii din Braşov. Sorin Velicu dorea ca soţia sa, Diana, să obţină acel post, ceea ce s-a şi întâmplat, după ce le-a oferit câteva atenţii colegilor de breaslă de la Craiova. Potrivit lui Adrian Aldea, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, este vorba despre mese la restaurant, de alimente, contravaloarea cazării în oraş, de câteva genţi şi mai multe perechi de pantofi.

Toţi cei patru medici, alături de alte două persoane, reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, au fost puşi sub control judiciar şi vor plăti, potrivit lui Adrian Aldea, câte o cauţiune de circa 15.000 de euro.

Biroul de presă al Universităţii Transilvania din Braşov a infirmat printr-un comunicat speculaţiile care au circulat ieri în legătură cu faptul că procurorii ar fi descins ieri şi la Facultatea de Medicină din Braşov. În realitate, percheziţiile s-au efectuat la Spitalul Judeţean, la Spitalul de Pediatrie, la domiciliile mai multor persoane din Braşov şi Craiova şi la Facultatea de Medicină din Craiova.

