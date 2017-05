Pe ce se mai duc banii românilor? Cum iși justifică …munca o armată de „specialiști” în tras cu urechea la telefoanele populației!!

Sunt 6 curţi de apel care au admis toate cererile de autorizare a interceptărilor telefoanelor, bifând un neverosimil 100%. Curţile de Apel din Cluj, Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Oradea şi Piteşti. Brasov! Să spunem la mai mare, dar nu se poate…

Un document, preluat de pe blogul avocatului clujean Radu Chiriță, devoaleaza că în ultimii 5 ani s-a cerut autorizarea interceptării telefoanelor de 109,946 ori. Din ele, au fost admise 102,729 cereri.

”Pentru cine nu ştie pe o cerere, de regulă, figurează mai multe persoane, rar se întâmplă să fie doar unul singur vizat de o cerere. Estimez că, în medie, e vorba de minim 3 persoane pe cerere, ceea ce înseamnă că în aştia 4 ani şi ceva bunicuţa de la SRI a ascultat, cu acte în regulă, vreo 300.000 de oameni…mai mult decat la americani!! Suntem naţie de infractori, ce să faci”, susține avocatul Radu Chiriță.

Acesta a trimis câte o solicitare si către toate instanţele din ţară pentru a i se comunica, în temeiul legii privind informaţiile de interes public, numărul cererilor de autorizare a interceptărilor telefoanelor în perioada 2010 – septembrie 2015, numărul celor admise şi numărul celor respinse.ICCJ a admis 4522 cereri din 4523 şi a respins doar una. Una!!

Probabil că cel vizat o fi fost mort, altfel nu îmi explic, mai spune el. Avem apoi 6 curţi de apel care le-au admis pe toate, bifând un neverosimil 100%. Curţile de Apel din Cluj, Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Oradea şi Piteşti. Brasov! Aş spune la mai mare, dar nu se poate…

În total sunt 61 de instanţe care au admis tot .

Recordul e la Tribunalul Galaţi, care din aproape 3.000 de cereri nu a găsit niciuna în neregulă. Am un feeling că o să le ia faţa cei de la Tribunalul Cluj, îndârjirea cu care refuză publicarea datelor poate fi justificată… numai de ruşine. Singurele instanţe unde se pare că judecătorii chiar examinează astfel de cereri şi le admit numai pe cele care or fi ok sunt instanţele militare (bravo, chiar nu mă aşteptam!!), Un caz special este cel al Tribunalului Suceava care a respins 39% din cererile formulate, dar are şi un număr uriaş de cereri admise, peste 5700, mai spune avocatul.