Pe ce se mai dus banii romanilor – azi Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc

Ziuanews a intrat in posesia unui raport al Corpului de Control al premierului referitor la situatia IICCMER.

Raportul prezinta lista cheltuielilor efectuate cu incalcarea dispozitiilor legale de Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Românesc . O parte din acesti bani, obladuiti de Ion Stanomir, au ajuns si la Vladimir Tismaneanu si Mihail Neamtu:

1. Cheltuieli in suma totata de 33.500 de lei pentru editarea, tiparirea si distribuirea unui numar de patru carti, cu incalcarea procedurii operationale privind proiectele editoriale, respectiv fara aprobarea Comitetului director i a Consiliului Stiintific.

2. Cheltuieli in suma de 4.500 de lei pentru efectuarea de catre o persoana fizica a serviciilor de corectare a unui manuscris in limba franceza reprezentand teza de doctorat al lui Raluca Grosescu, sustinuta la Paris. Manuscrisul era deja corectat… Plata a fost aprobata de presedintele Ioan Stanomir, fiind abuz in serviciu contra intereselor publice.

3. presedintele Stanomir a aprobat deplasari in strainatate la evenimente care nu au legatura cu activitatea curenta a institutului: Otoiu Damiana la Bruxelles la Reuniunea Internationala a Proprietatii Imobiliare(!!) si apoi la Budapesta la Conferinta Structuri Sociale in curs de constituire si Noua Antropologie (3000 de lei ambele deplasari decontate).