Pe Liviu Dragnea îl paște o condamnare cu executare în primăvară?!

Seismele repetate care se produc in SISTEM în ultima perioadă induce o imensa tensiune intr-o zona așa-zis elitista a societatii noastre. O zona performanta prin trafic de influenta, coruptie, șmecherii, fraudarea banului public, consolidata in Regimul Basescu, sub protectia binecunoscutului BINOM, patronul peste dosare & cătușe.

Nu mai poate surprinde pe nimeni faptul ca, in disperare de cauză, sa apara amenintari si presiuni asupra celor care actioneaza impoptriva MAFIEI STATALE sau a STATULUI PARALEL

Liviu Dragnea, președintele PSD, președintele Camerei Deputaților, a susținut luni că, în ultima lună, „i se spune tot mai des” că va fi condamnat cu executare în primăvara acestui an și susține că presiunile care au loc asupra sa sunt generate „de o mare supărare a celor care au pierdut alegerile”.

„Presiunile (n.r. — asupra lui) nu le simt, alea le vedem cu toții la televizor. Nu există un prilej în care să nu primesc amenințări sau… Din toate zonele. Eram aseară la emisiune și, după ce am spus eu lucrul ăsta, au mai spus și alți oameni din platou că și ei au auzit. De vreo două luni de zile, în ultima lună din ce în ce mai intens, mi se tot spune că o să fiu condamnat cu executare cât de curând, în primăvara asta. Măcar până atunci să apuc să pun în practică o mare parte a programului de guvernare pentru ca România să intre pe un curs care să nu mai poată fi schimbat. Sunt generate de o mare supărare. Cei care au pierdut alegerile și când spun „cei”, vorbesc de toți cei care sperau să aibă alt rezultat”, a declarat Dragnea la Parlament.

El a susținut că „a depășit demult teama respectivă”.

„Eu am stabilit niște obiective pentru mine, ca om politic, ca președinte de partid și ca președinte al Camerei Deputaților, și atâta timp cât o să pot să-mi exercit aceste atribuții, o să le pun în practică, cu toată supărarea sau nervozitatea unora sau altora”, a completat Dragnea.

Liderul PSD a afirmat că „încă sunt presiuni asupra justiției”, răspunzând unei întrebări.

„Cred că încă sunt presiuni asupra justiției și n-am văzut în ultima perioadă ceva care să mă facă să spun că au presiuni din partea vreunui partid politic, indiferent cine a fost la putere. Un partid politic nu poate face presiuni asupra justiției, doar anumite instituții sau anumite persoane care au niște funcții foarte importante în statul român. Lucrez și eu cu informațiile publice, pentru că nu am acces la informații clasificate sau la informații reale dar care sunt oculte”, a spus el.

Întrebat dacă crede că se mai iau decizii într-un birou de președinte, Dragnea a spus: „După ceea ce am văzut în ultima perioadă, nu mai pot spune cu siguranță că nu, din păcate. Sper să mă înșel”.