Penele de curent periclitează viața pacienților din spitale brașovene!

Penele de curent au deteriorat cele mai importante aparate imagistice din Spitalul Judetean. Din pricina deselor intreruperi de curent din ultimile luni, angiograful, aparatul RMN si computerul tomograf s-au defectat. Medicii spun ca viata pacientilor aflati pe masa de operatie este pusa in grav pericol in aceste situatii. Electrica recomanda conducerii spitalului sa monteze UPS-uri, dar fiecare aparat costa 50.000 de euro

Penele de curent au deteriorat cele mai importante aparate imagistice din Spitalul Judetean. Din pricina deselor intreruperi de curent din ultimile luni, angiograful, aparatul RMN si computerul tomograf s-au defectat. Medicii spun ca viata pacientilor aflati pe masa de operatie este pusa in grav pericol in aceste situatii. Electrica recomanda conducerii spitalului sa monteze UPS-uri, dar fiecare aparat costa 50.000 de euro.

Problemele au aparut de la sfarsitul verii trecute insa in ultimele saptamani problemele s-au tot agravat.

Dr. Florin Ortan, sef sectie Cardiologie Interventionala la Spitalul Judetean, spune ca diverse echipamente de inalta performanta de la spital sunt grav deteriorate. In plus, in ultimele doua saptamani unitatea medicala s-a confruntat cu o avalansa de situatii care au pus in pericol viata bolnavului de pe masa de operatie.

In urma cu cateva zile, s-a stricat si computerul tomograf. Acesta nu a putut porni timp de trei zile. Pentru ca era in service, a fost reparat insa costurile sunt uriase.

O solutie ar fi montarea anumitor surse neintreruptibile de curent, numite UPS-uri, care ar rezolva partial problema. Costurile sunt, insa, uriase.

Dr. Florin Ortan considera anormal ca Electrica sa nu poata asigura o alimentare fluenta cu curent electric a spitalului, nevoit sa cheltuiasca un sfert de milion de euro din bani publici din cauza unei deficiente grave de management.

Vifor Rotar