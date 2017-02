Pentru a risipi orice indoială – parchetari în război deschis cu Guvernul PSD!

Pozitionarile venite in ultimele zile din partea unor sefi din institutii ale Justitiei romane confirma războiul deschis, este adevarat nedeclarat, cu tot ce inseamna PSD, Program de guvernare social-democrat, Guvernul Grindeanu etc.

Dintre institutiile care si-au aratat pe fata atutidinea si care nu-si ascund intentiile, de departe, pe primul loc este DNA. Langa parchetarii lui Codruta Kovesi sunt cei de la Parcheetul General si cei de la Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). CSM ordona retragerea pentru doi procurori aflati pe functii de secretari de stat

Consiliului Superior al Magistraturii a decis încetarea detașării la Ministerul Justiției a procurorilor Oana Schmidt-Hăineală și Constantin Sima.

Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis vineri încetarea detașării la Ministerul Justiției a Oanei Schmidt-Hăineală și a lui Constantin Sima, în urma unei solicitări a procurorului general al României, Augustin Lazăr.

Secția pentru procurori a luat în discuție „Nota Direcției resurse umane și organizare privind încetarea detașării la Ministerul Justiției a lui Constantin Sima, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și a Oanei Andrea Schmidt-Hăineală, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău”.

Vă reamintrim că în 16 ianuarie, Oana Schmidt-Hăineală și Constantin Sima au fost numiți secretari de stat în Ministerul Justiției.

Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, pe 5 ianuarie, detașarea în MJ a procurorului Oana Schmidt-Hăineală de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, începând cu data de 7 ianuarie, pentru o perioadă de trei ani. De asemenea, Secția a hotărât detașarea în MJ a procurorului Constantin Sima de la Parchetul General, pe o perioadă de trei ani, începând cu 11 ianuarie.

DNA atac direct la Guvernul Grindeanu

Procurorul general, Augustin Lazăr, a anuntat joi că la DNA există în investigare un dosar în legătură cu adoptarea ordonanţei de urgenţă privind modificarea Codului penal şi Codului de procedură penală.

„Există o anchetă a DNA şi pentru mai multe date vă rog să consultaţi Biroul de presă al DNA. Adică să fie nişte date concrete, să nu vă spun nişte lucruri care nu sunt riguros exacte. Există un dosar pe rolul DNA care are o anumită legătură” a precizat Augustin Lazăr. Oare cine a dat ordin lui Kovesi să deschidă acest Dosar? Ministerul Justiției primise deja miercuri o solicitare din partea DNA de a transmite, în original, toate înscrisurile care au legătură cu elaborarea și emiterea celor două acte normative care modifică legislația penală. Asta da presiune, adica Guvernul nu o fi avut dreptul sa dea ordonante? Noi stim ca Parlamentul a votat o lege in acest sens in primele zile ale lui ianuarie 2017. Procuratura Generală intra in frontul anti PSD



Imediat dupa ce presedintele Iohannes l-a vizitat pe Ciorbea in tentativa de al impinge pe acesta sa atace cu institutia Avocatului Poporului ordonanta Guvernului Grindeanu, Parchetul General a trecut si el la presiune. Astfel procurorul general, Augustin Lazăr, a anunţat vineri, 3 februarie, ca va ataca în instanţă ordonanţa de urgenţă privind modificarea Codurilor penale. Si s-a tinut de cuvant parchetul instanţei supreme a trimis joi, 2 februarie, Avocatului Poporului solicitarea de a sesiza Curtea Constituţională în privinţa Ordonanţei de modificare a Codurilor penale, invocând mai multe încălcări ale unor articole din Constituţie.

După discuţia cu preşedintele, Avocatul Poporului a anunţat că va analiza opţiunile: Vom analiza cu toată seriozitatea aceste argumente care mi-au fost prezentate de preşedintele Iohannis şi vom lua o decizie în cel mai scurt timp. Dacă există decizii ale CCR care fac excepţie de la această prevedere legală, le analizăm şi vedem ce se poate face.

Este vorba de un precedent – iata de ce este periculos precedentul (pentru ca pot apare situatii in care acesta are putere de lege)- dintr-o perioada in care alta persoabna ocupa functia.

ACTUALIZARE 12:00 Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a anunțat vineri că a decis să sesizeze Curtea Constituțională cu privire la OUG 13/2017 referitoare la modificarea Codurilor penale. „Am decis să ridic excepția de neconstituționalitate a OUG 13/2017. Aceasta va pleca în câteva minute spre CCR”, a declarat Ciorbea, într-o declarație de presă, preluat de AGERPRES.

Horia D.R.