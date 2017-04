Pentru ce-a declarat Puşa, n-a fost stransă cu …ușa!

Cerşetoarea româncă Papuşa (Pusa) Ciuraru, de 83 de ani, este una dintre victimele atacului de la Stockholm, scrie presa suedeză. Femeia trăia pe stradă şi cerşea. Vineri, când un camion a intrat în mulţime, ea se află în locul ei obişnuit şi cerea bani..

„Oamenii ţipau în jurul meu, credeam că izbucneşte războiul. Am încercat să mă ridic şi să fug, dar o bucată mare de beton mi-a căzut pe picior”, povesteşte femeia pentru Expressen, referindu-se la stâlpii cu statui de beton destinaţi să oprească circulaţia.

Cu 24 de ore mai târziu, ea se afla pe un pat la spitalul St. St. Göran’s şi tocmai îşi revenea din anestezie în urma operaţiei la care fusese supusă. În jurul ei sunt sora ei, Luncuţa Căldăraru, şi prieteni care plâng, relatează… romantic si naiv Expressen.

Ce relateaza? „A fost un prost care conducea camionul pe Drottninggatan. Nu m-a nimerit. Uite că trăiesc şi am peste 80 de ani”, povesteşte calmă femeia. Două persoane au luat-o şi au dus-o într-un hotel unde a primit îngrijiri. „Viaţa merge înainte. Nu e altă cale. Sunt recunoscătoare pentru tot ajutorul primit. Dacă tot am avut norocul să trăiesc, o să-mi ajut şi mai mult familia”, spune Păpuşa, care dă asigurări că,n-are incoto, se va întoarce în stradă.

Povestea Păpuşei Ciuraru este dupa manual: „pollitical correct”:

„…a crescut în nord-estul României. (Probabil Bucovina!) Alături de familia ei a trebuit să fugă de teama Holocaustului, (ca sa vedetzi ce e Romania!!) au fost ţinta persecuţiilor militarilor ruşi după ce naziştii au fost înfrânţi, apoi Păpuşa Ciuraru s-a întors pentru câţiva ani în România, dar a plecat din nou în Europa, de frica… comunistilor! scriu jurnaliştii suedezi.

Păpuşa a avut 12 copii (nu ca suedezele, doar …1-2!) şi a încercat să supravieţuiască în timpul regimului brutal al dictatorului comunist Nicolae Ceauşescu(!!).

Pai se putea fara Ceasca?. De câţiva ani este în Suedia pentru a-şi ajuta copiii şi nepoţii cerşind. Ea şi prietenii ei au fost bătuţi, atacaţi cu acid, le-au fost arse taberele, dar au primit şi ajutor aici, lucru pe care Păpuşa nu uită niciodată să îl menţioneze, mai scriu ziariştii. Acum femeia doarme pe străzi, dar a apărut în opera „God in Disguise” şi este o celebritate printre romii din Stockholm.