Pentru interesul național SCOATEȚI SERVICIILE SECRETE DIN JOCUL POLITIC!!!

Ce i se intampla acum Domnului Dragnea nu este deloc intamplator. Si domnia sa ca si ceilalti lideri importanti ai PSD, de la nivel central sau local, au fost permanent tinte ale serviciilor secrete, care su actionat si actioneaza dupa un plan bine elaborat.

Dragnea si demisia din conducerea Ministerului de Interne, februarie 2009

Va intrebati desigur ce l-a determinat pe Domnul Dragnea sa se retraga din functia de ministru de interne, dupa 10 zile de la preluarea acestui potofoliu. Inainte de a-l numi, Domnul Basescu l-a chemat la Cotroceni unde i-a pus cateva conditii, printre care si numirea unor persoane, agreate de el, in conducerea MAI. Desi Domnul Dragnea a acceptat initial conditiile, conducerea SRI, pentru mai multa siguranta, a dispus unor procurori din DNA, sa-i redeschida acestuia doua dosare penale, cu fapte de coruptie, care fusesera solutionate anterior cu NUP.

Am fost informat despre aceasta operatiune chiar de o persoana din SRI, prezentandu-mi-se si dovezi in acest sens. I-am informat despre situatia creata pe domnul Geoana si pe domnul Adrian Nastase, cu care domnul Dragnea avea o relatie apropiata. Domnul Nastase mi-a sugerat sa am o discutie cu domnul Dragnea. M-am intalnit cu domnia sa intr-un salon de protocol la Senat si i-am relatat despre actiunea ce i s-a pregatit. I-am spus ca, nu eu sunt cel care decide ce sa faca, ci domnia sa, care in acel moment avea la dispozitie si instrumentele cu care sa constate veridicitatea informatiilor primite. Daca, in urma verificarilor, acestea se confirmau, atunci dupa parerea mea, avea doua posibilitati.

Sa ramana la conducerea MAI si sa execute dispozitiile presedintelui Basescu in detrimentul partidului (inclusv sprijinirea acestuia in campania electorala pentru alegerile prezidentiale) in caz contrar, presedintele putand oricand sa-l suspende din functie, cum procedase de altfel si cu alti ministri. In aceasta situatie nu mai putea reveni in functia de presedinte al CJ Teleorman.

A doua posibilitate, era aceea de a se retrage din functia de ministru si a reveni la conducerea CJ Teleorman, situatie in care, cu siguranta scadeau interesul si presiunea asupra sa si apropiatilor sai.

Eu i-am recomandat sa opteze pentru a doua varianta. Dupa ce s-a documentat in legatura cu speta discutata, domnul Dragnea a luat decizia pe care o cunoasteti, invocand in mod elegant, insuficienta fondurilor alocate ministerului, fapt de altfel real si care a avut si el o importanta semnificativa in conturarea optiunii sale.

Ordin de zi DNA: ”Dragnea anihilat”

Aceeasi actiune, dar cu alte coordonate, se deruleaza si acum vis-a-vis de domnul Dragnea. Nu stiu daca faptele ce i se imputa sunt reale sau fabricate, daca sunt partial reale si partial fabricate, dar se vede ca actorii principali sunt aceiasi, adica serviciile secrete.

Nu intamplator i-am trimis un mesaj pe facebook domnului Dragnea, inainte de motiunea de cenzura, in care ii recomandam sa gaseasca o solutie pentru a aplana divergentele cu domnul Grindeanu, avertizandu-l ca in caz contrar se poate indrepta spre falimentul politic. De fapt asta au urmarit si cei care il ataca acum, sa dea jos propriul guvern, situatie deloc benefica atat domniei sale, cat mai ales partidului.

Domnul Dragnea este suparat pe George Soros si fundatiile lui care, ce-i drept, desi sunt finantate de acesta, nu el le coordoneaza, ci acele persoane din serviciile secrete, pe care i-a sponsorizat si fidelizat in toti acesti ani si care, executa neconditionat ordinele ce sunt transmise in numele acestuia si nu numai ale lui…

Serviciul Român de informații să revină în legalitate

SRI se implica in actul de justitie si in jocuri politice cand este necesar, mai mult ca oricand, acum ar trebui sa curete propriile structuri si alte structuri guvernamentale de cei infiltratrati sau fidelizati, care prin actiunile lor, pun in pericol ordinea constitutionala si democratia in Romania.

Sper ca noul director al SRI, care pare sa faca alta politica decat predecesorii sai, sa ia masurile necesare.

De asemenea sper, ca factorii de decizie politica, sa paraseasca starea de sever handicap vizual si auditiv si sa intervina hotarat pentru a pune lucrurile in ordinea lor fireasca.

SCOATETI SERVICIILE SECRETE DIN JOCUL POLITIC!!!

Gen. Dumitru Iliescu

NR

Titluri si subtitlurile apartin redactiei.