Pentru minoritarul Werner Hans Johanis, Planul II (B) era Băsescu ! Lamentabil...

Să ne înțelegem: dl Dragnea nu a avut critic mai dur ca mine, care l-am pus pe lista neagră de cinci ori din anul 2004 încoace. Numai că nu văd ce îi putem reproșa de data asta. Condamnările lui sunt dubioase…

Ăsta nu e stat de drept, tot așa cum nu e stat de drept nici ca el să calce în picioare legea odată ce a fost condamnat ca să fie prim-ministru. Nu a călcat-o. A desemnat pe altul. A, nici așa nu e bine… Pune un interpus! Păi, pe cine să pună? El e șeful partidului. Nu are nimeni cum să aibă mai multă autoritate și legitimitate decât el. E un corupt etc. – mai încet. De ce nu l-am condamnat pentru corupție, că a plouat cu dosare? Unul pe bune? Dosarele pentru care l-am pus pe lista neagră pe vremuri s-au închis cu NUP-uri.



Bun, soțul ei și frații soțului. Ce? Exact ce e în neregulă cu ei? Sunt iubitori de Assad? Păi, la fel sunt și ai noștri, căutați prin arhive și veți da de faptul ușor de găsit că establishmentul nostru pe externe e amic cu dictatorii din Orientul Mijlociu. Băsescu a făcut și el declarații că rău a făcut Occidentul că a promovat democrația în Libia etc.

Vasăzică, ai noștri băieți cu ochi albaștri au voie să fie cu arabii (ăștia sunt arabii seculari, by the way, pe vremuri erau și marxiști, nu ăia islamiști), dar… ăștia sirieni nu au voie? Ca atare, crima de a fi amic cu dictatorii e cam relativă, mai ales că nu ne-au fost dezvăluite relații apropiate…

Dacă erau probleme de securitate reale, Iohannis și Dragnea trebuiau să vor­bească la telefon și să o rezolve în privat . Nu era nevoie de nici o confruntare publică. Cui ajută? Zdruncinăm ca demenții leul și piețele financiare cu ceva instabilitate politică de Anul Nou?