“Periculosul” procuror Negulescu? ”Vai, dar e un baiat minunat!”…

Incuplaţii din alte speţe erau transformaţi pe bandă rulantă în denunţători, unii l-au denunţat mai întâi pe el, apoi picau la pace şi denunţau, aşa cum se vede, pe cine avea el nevoie, Astfel DNA Ploieşti s-a transformat într-o uzină de denunţuri, unele descoperite în instanţă a fi redactate aproape identic, “decizii criminale” vorba procurorului minune care dacă ar fi investigate la sânge probabil i-ar pune pe procurori fix în boxa inculpaţilor. Apoi a venit cu poveşti în loc de fapte săvârşite şi probate în clar, cu eseistică penală, cu căutarea de dovezi pe google şi, în plus, “n-a ratat” nicio denunţătoare sau inculpată.

Deşi problemele ar fi trebuit mai întâi să fie rezolvate într-o clinică spitalicească de specialitate şi apoi în justiţie, Negulescu, culmea, era susţinut de DNA şi şefi din SRI fără studii de drept, devenind în foarte scurt timp … ca şi mentalitate şi comportament: killer, amoral, ameninţător, războinic, violent, impulsiv, cinic, provocator, coleric, lacom, dur, iute, însetat, toxic, ipocrit, malefic, vulcanic, de nestâpânit şi nu cu toate ţiglele pe casă, afirmă jurnalista Sorina Matei, o apropiată a DNA și a unei părți din SRI conform speculațiilor apărute în media, într-un articol publicat pe siteul său.

Lista e lungă, showurile fără finalitate în instanţă ale DNA Ploieşti sunt destule, de la despletita noră a lui Măgureanu, la pelerinaje aiurea-n tramvai doar pentru breaking-newsuri şi titluri, să vadă strada/ţara că lucrăm, majoritatea instrumentărilor fiind făcute numai pe denunţuri cu turnători mai mereu pescuiţi din alte dosare, fără probatorii suplimentare necesare, fără descrierea faptelor, fără proba activităţilor infracţionale. Din ultimul dosar al lui Blejnar, de exemplu, tot de „profesionistul” Negulescu instrumentat, instanţa a anulat aproape toate “probele” şi mărturiile martorilor cu identitate protejată, dosarul fiind în acest stadiu aproape mort.

Ironic este că Blejnar a făcut aceeaşi facultate subţire de drept ca şi Negulescu. Când inculpatul, cu aceeaşi ştiinţă superficială de carte ca şi procurorul, ajutat bineînţeles de avocaţi, dărămâ acuzarea din start, asta cum se mai numeşte? Amatorism, dilentantism, nicidecum profesionism. “Periculosul”, ştim, ar urla: un “nenorocit”, mai afirmă Sorina Matei.

Bineînţeles, ca-n fizică, unde orice efect are o cauză, de toate aceste derapaje care se observă şi în instrumentările structurii centrale a DNA sunt responsabili Laura Codruţa

Kovesi şi consiliera dânsei, Dana Tiţian, procurorii apropiaţi slabi profesional care nici ei nu stăpânesc specificitatea investigării marii corupţii şi şefi de secţii la fel de neprofesionişti ca Gheorghe Popoviciu, campioni ai achitărilor. Achitări care, printre altele, la fiecare bilanţ „istoric” sunt raportate greşit la numărul de trimişi în judecată doar ca să iasă cifra mai mică şi nu, aşa cum este corect şi real, la numărul de condamnări. Şi acest detaliu spune ceva, mai susține jurnalista.

Niciodată o instituţie nu poate fi condusă numai prin frică şi niciodată nu se poate ascunde, la nesfârşit, totul sub preş, mai spune Sorina Matei despre DNA.