Philippe Morel a devenit oficial Cetăţean de Onoare al Braşovului

Reputatul medic elvețian, o adevărată legendă vie a chirurgiei, a promis că va mai veni în Braşov, oraş care îi place foarte mult, mai ales că aici sunt şi specialişti care s-au format sub îndrumarea sa.

Elveţianul Philippe Morel este aşteptat să revină în aproximativ două săptămâni în Braşov, pentru o operaţie în premieră.

Profesorul doctor chirurg Philippe Morel este Cetăţean de Onoare al Oraşului Braşov din august 2014, însă până acum, programul nu i-a permis o deplasare în Braşov.

Vineri, însă, medicul elveţian a primit distincţia din partea primarului George Scripcaru.

Philippe Morel s-a declarat foarte încântat de distincţia primită şi a promis că va reveni în Brașov, al cărui domeniului medical îl sprijină.

In aprilie 1998, doi gemeni brasoveni, atunci in varsta de 13 ani, erau protagonistii unei premiere mondiale – transplantul de intestin subtire de la donator viu, procedură care nu a mai fost reprodusă de atunci din cauza multiplelor riscuri.

Interventia efectuata de Prof. dr. Morel, promotor al chirurgiei robotice, LESS si al nanotehnologiilor, a fost un success si o contributie exceptionala la progresul Chirurgiei de Transplant la nivel mondial.

Este şi unul din numeroasele motive pentru care profesorului Philippe Morel i-a fost acordat, în urmă cu 3 ani la initiativa D-lui Dr. Bogdan Moldovan, titlul de Profesor Onorific al Universitatii „Transilvania” Brasov.

