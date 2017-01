Piața auto europeană a crescut cu 7% anul 2016!

Anul trecut inmatricularile de masini noi au crescut cu 7% in UE, pana la 14,6 milioane unitati, Germania ramanand de departe cea mai mare piata auto europeana. Dacia a avut un an an record, depasind in premiera pragul de 400.000 de unitati livrate in UE, iar Volkswagen a ramas liderul pietei, avand insa o scadere de 0,5%, arata datele ACEA.

Livrarile in statele UE au crescut de la 13,71 milioane unitati in 2015 la 14,64 milioane anul trecut, iar cele mai mari piete au fost Germania (3,35 milioane unitati) si Marea Britanie (2,69 milioane unitati). Franta a depasit doua milioane unitati, in timp ce Italia si Spania au avut cresteri mult peste media UE (16%, respectiv 11%).

Singura piata importanta care a scazut a fost Olanda (-15%).

Cele mai mari cresteri procentuale au fost in Ungaria (25%) si Croatia (23%), in timp ce Romania a urcat cu 17%, insa ramane o piata mica (de peste 30 de ori mai mica decat Germania si de trei ori sub Cehia). In plus, daca in 2015 se inmatriculau in Romania cu 4.000 de masini in plus fata de Ungaria, anul trecut tara vecina ne-a depasit.

In clasamentul marcilor Volkswagen ramane lider, cu 11,3% din piata, insa vanzarile au scazut cu 0,5% anul trecut. Pe locul doi se afla Renault, cu 7,4% din piata, iar pe trei este Ford, cu 7%. Urmatoarele locuri in topul marcilor sunt ocupate de Opel (6,7%), Peugeot (5,8%), Mercedes-Benz (5,5%) si Audi (5,5%).

Dacia a incheiat anul 2016 cu o cota de 2,8% in Europa, inmatricularile totalizand 413.000 de masini, cu 36.000 peste 2015 si un nou record pentru marca. Dintre marcile cunoscute, Jaguar a avut cel mai mare avans (69%), iar Honda si Jeep au avut cresteri de peste 20%.

Putin peste o zecime dintre marci au inregistrat scaderi: Mitsubishi (-14%), Volkswagen, Citroen si Nissan (sub 1%).