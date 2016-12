Plagiatul lui sefei DNA, Laura Codruța Kovesi într-o nouă contestare!

Grupul de Investigații Politice a contestat decizia CNATDCU referitoare la plagiatul Laurei Codruța Kovesi, Mugur Ciuvică argumentând că nu a fost analizată în întregime teza de doctorat a șefei DNA, ci doar pasajele trimise în una dintre anexele sesizării.

Mugur Ciuvică a afirmat că experții CNATDCU au numărat 20 de pagini plagiate, din cele 100 trimise de GIP drept exemplu, pe care le-au raportat la întreaga lucrare.”Pe scurt, motivele contestației pe care am transmis-o CNATDCU în 28 decembrie sunt următoarele:1. CNATDCU nu a analizat teza de doctorat a Laurei Codruța Kovesi, ci doar pasajele trimise de noi în una dintre anexele sesizării.2. CNATDCU nu a analizat teza Laurei Codruța Kovesi cu un soft antiplagiat.3. CNATDCU a creat un dublu standard pentru a o absolvi pe Kovesi. CNATDCU a decis retragerea titlului de doctor în cazul lui Tobă pentru că acesta a plagiat „zeci de pagini”. În cazul lui Kovesi, CNATDCU a decis menținerea titlului de doctor deși aceasta a plagiat zeci de pagini. CNATDCU a decis retragerea titlului de doctor în cazul lui Pandele, după ce a verificat lucrarea acestuia cu un soft antiplagiat. CNATDCU nu a analizat teza lui Kovesi cu un soft antiplagiat.4. CNATDCU a inventat un pseudo-criteriu cantitativ de analiză doar pentru cazul Kovesi: plagiatul este permis dacă afectează doar „o mică parte a tezei”. Nicăieri în legislația românească sau în definițiile plagiatului cu care lucrează experții nu există ideea că o lucrare nu poate fi considerată plagiat dacă autorul a copiat fără să citeze „doar” 20 de pagini.5. CNATDCU a inventat un pseudo-criteriu calitativ de analiză doar pentru cazul Kovesi: plagiatul este permis, dacă e comis în părțile „mai puțin importante”. Acest argument este fals din trei motive: mai întâi, pentru că într-o lucrare științifică nu există părți în care se poate plagia; în al doilea rând, pentru că pasajele identificate chiar de experți ca fiind plagiate se găsesc pe tot parcursul lucrării; în al treilea rând, pentru că, potrivit acelorași experți, teza lui Kovesi nu are nimic original, aportul științific al acesteia fiind nul.6. CNATDCU a inventat un pseudo-criteriu juridic de analiză doar pentru teza lui Kovesi: pasajele „dubioase” nu sunt plagiate. Experții CNATDCU au folosit propria necunoaștere ca argument în favoarea Laurei Codruța Kovesi.7. CNATDCU a inventat un pseudo-criteriu științific de analiză doar pentru teza lui Kovesi: pasajele în care plagiatul este „dificil de reținut” nu sunt plagiate. Experții CNATDCU au folosit propria comoditate ca argument în favoarea Laurei Codruța Kovesi.8. CNATDCU a inventat un al doilea pseudo-criteriu științific de analiză doar pentru teza lui Kovesi: plagiatul cu intermitențe. S-a ajuns astfel la situația de neînțeles în care deși Kovesi a plagiat bucăți mari de text, experții să considere plagiat câteva rânduri, să considere neplagiat rândurile următoare în care autorul lucrării originale făcea referiri la legi sau rapoarte, să considere din nou plagiat rândurile următoare.9. Concluziile experților referitoare la numărul de rânduri plagiate (603 rânduri) și la ponderea acestora în lucrarea lui Kovesi (4%) sunt contradictorii cu analiza realizată de aceeași experți (650 rânduri plagiate, o pondere de peste 5%)

10. Decizia CNATDCU s-a luat cu încălcarea Regulamentului de organizare și funcționare a instituției. Universitatea de Vest, care era obligată să propună clar menținerea sau retragerea titlului de doctor, a

anunțat public că refuză să se pronunțe asupra plagiatului lui Kovesi. Raportul Comisiei de lucru care a analizat plagiatul ar fi trebuit să fie gata în „maximum 30 de zile de la data înregistrării sesizării”. La o lună de la înregistrarea sesizării noastre, experții nu aveau nici măcar acces la documentele transmise de noi.

11. CNATDCU nu a aplicat sancțiunea prevăzută de lege pentru nerespectarea standardelor de etică profesională, și anume retragerea titlului de doctor. Experții CNATDCU au constat: „o culpă în construcția demonstrației tezei”, „abateri de la etica științifică și academică”; „reluarea unor pasaje din documente fără a le cita conform uzajului academic”, „împrumuturi neautorizate care pot constitui fapte de plagiat-falsificare (preluare identică) sau plagiat-parazitism (ideea e preluată și reformulată)”.

12. CNATDCU nu a aplicat sancțiunea prevăzută de lege pentru nerespectarea standardelor de calitate, și anume retragerea titlului de doctor. Experții CNATDCU au stabilit fără echivoc că teza lui Kovesi „este sub standardele de calitate ale unei teze de doctorat”.

13. Decizia Consiliului general al CNATDCU contrazice recomandările experților, nereținând decât una dintre concluziile acestora, cea favorabilă Laurei Codruța Kovesi, respectiv menținerea titlului de doctor. Celelalte două măsuri recomandate de experți în concluziile comune, respectiv „interzicerea publicării tezei în starea actuală” și „publicarea Raportului comun al Comisiei noastre şi anexarea acestuia la toate exemplarele din teza dnei. Kovesi”, au dispărut.

Am transmis de asemenea o serie de observații punctuale referitoare la analiza făcută de experții CNATDCU paginilor din lucrarea doamnei Kovesi indicate de GIP ca fiind plagiate”, se arată într-un cominicat GIP.

SursaȘ Antena 3.ro