Plângere penală împotriva abuzurilor din Şcheii Braşovului

Este demersul USR Braşov, a cărui petiţie împotriva drumului ilegal de pe coasta Vacii, al unui viitor complex rezidenţial, a strâns în foarte scurt timp peste 4.000 de semnături, Plângerea penală în nume colectiv va fi depusă la Parchet vineri, 7 iulie, însă USR nu vrea să se oprească aici.

Este demersul USR Braşov, a cărui petiţie împotriva drumului ilegal de pe coasta Vacii, al unui viitor complex rezidenţial, a strâns în foarte scurt timp peste 4.000 de semnături, Plângerea penală în nume colectiv va fi depusă la Parchet vineri, 7 iulie, însă USR nu vrea să se oprească aici.

După izbucnirea scandalului legat de proiectul rezidenţial din Schei, autorităţile locale au amendat firma care efectua lucrări fără autorizaţie, însă nu au putut dispune readucerea zonei la starea iniţială. După ce foarte mulţi braşoveni au semnat petiţia online lansată de USR, conducerea formaţiunii a decis să facă şi o plângere penală.

Naomi Reniuţ Ursoiu, preşedinte USR Braşov, spune că, prin plângerea penală in rem, USR cere identificarea de către Parchet a tuturor persoanelor responsabile, stoparea oricărei lucrări şi readucerea sitului la starea iniţială.

Firma care amenajează drumul are în proiect construirea unui ansamblu rezidenţial de 1.700 de locuinţe, potrivit reclamei făcute pe Internet. Locuitorii din zonă sunt cu atât mai revoltaţi cu cât societatea nu a depus nicio solicitare de autorizare. În plus, construirea unui număr atât de mare de locuinţe în acea zonă ar avea un efect puternic asupra braşovenilor, potrivit sociologilor.

Specialiştii spun că apariţia unui număr mare de locuinţe în acea zonă va crea probleme de trafic, probleme de mediu şi de altă natură. În multe cazuri, însă, autorităţile sunt legate de mâini şi obligate, practic, să elibereze autorizaţiile cerute. Pentru ca Braşovul să ştie încotro se îndreaptă ca dezvoltare este nevoie de o viziune şi de o strategie clară, spune şi Allen Coliban, senator USR.

Pentru ca lucrurile să ia o turnură favorabilă Braşovului şi braşovenilor este nevoie de un Plan Urbanistic General nou şi de planuri urbanistice zonale adaptate cerinţelor actuale, în opinia liderilor USR Braşov.

Vifor Rotar