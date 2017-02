Pleacă Denisa Dedu de la Braşov?

Unul din punctele nevralgice ale echipei feminine de handbal Corona, este nesiguranţa zilei de mâine, din punct de vedere al stabilităţii lotului de jucătoare. Bunăoară, după câteva partide foarte bune, portarul titular al echipei, Denisa Dedu, are oferte, chiar şi de afară şi se pare că va fi greu de ţinut la Braşov! Dealtfel, în presa sportivă a apărut joi informaţia că Denisa Dedu este curtată intens de gruparea maghiară Siofok, care îşi doreşte să construiască o echipă puternică pentru sezonul viitor.

Preşedintele clubului Corona, Liviu Dragomir a declarat că ştie că Dedu are mai multe oferte din afara ţării, dar că handbalista nici nu a spus un nu hotărât Coron ei, cerând în continuare un timp de gândire : ,,Este adevărat că Denisa Dedu este un portar valoros şi curtat, ea nu a ascuns că are oferte, însă a promis că în clipa în care se va decide şi va semna cu o altă echipă, vom afla. Noi am avut mai multe discuţii cu ea, i-am făcut o ofertă foarte bună, însă Denisa a spus că îşi doreşte să joace în afara ţării, pentru a trăi şi o astfel de experienţă. Totuşi, ştim că încă nu s-a decis şi că va face acest lucru în perioada următoare. Evident, noi sperăm să se răzgândească şi să mai rămână la Braşov dar ştim prea bine că indiferent de cât de bună este oferta Coronei şi de dorinţa noastră ca ea să rămână acasă, până la urmă dacă ea va dori să plece în afara ţării, nu vom avea ce face. Nu ne putem opune dorinţei ei de a trăi o experienţă într-o altă ţară„.

Legat de celelalte jucătoare din echipă, aflate la final de contract, preşedintele Coronei a mai spus că s-a discutat cu fiecare în parte : ,,Aşa cum am mai spus de altfel, noi am vorbit cu fiecare jucătoare aflată la final de contract şi ştim punctul lor de vedere, iar ele îl ştiu pe al nostru. Noi sperăm ca toate să aibă prestaţii foarte bune şi să îşi câştige un loc şi în proiectul de viitor al Coronei. Avem jucătoare cu potenţial, care mai au multe de spus în handbal. Oricum, în clipa în care o jucătoare va semna prelungirea, vom anunţa acest lucru„.

Dorin Duşa