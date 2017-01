Poiana Brașov mai atractivă decât stațiunile austriece sau germane! Autoritățile au rămas restante!

Natura a fost darnică cu românii la acest sfârșit de an in zona Brasovului. A nins cand trebuie iar temperaturile s-au mentinut negative, astfel că munca autoritatilor si a tuturor celor implicați in organizare a prilejiut nenumarate bucurii turiștilor prezenti de sarbatori.

Grosimea stratului de zăpadă pe pârtii a fost ideal, în medie de 70 de cm, iar în Masivul Postăvarul de cca. un metru. Intr-un procent foarte mare zăpada de pe pârtii a fost produsă artificial. Se spunea că au fost 250.000 de metri cubi de zăpadă artificială produsă pentru amenajarea pârtiilor. Condițiile de schiat au fost și sunt excelente, iar transportul pe cablu funcționează în parametrii normali (s-ar putea mai bine?).

Au fost mulți, turisti si oficiali, care au declarat (încă de la început) că este cel mai bun sezon din ultimii ani în Poiana Brașov. Oficial peste 90% din capacitatea de cazare din Poiana Brașov a fost rezervată pentru Crăciun, declara Nora Dudiță, purtătorului de cuvânt al Asociației de Turism din stațiune. De revelion nici cu plata în aur nu mai gaseai un loc.

Multe lucruri bune se pot spune și despre alte zone din județ in care turistii s-au simtit bine de sărbători.

Nu toate aspectele au fost in nota buna si foarte bună. Rămâne de retinut printre altele lipsa unei preocupari de la nivel judetean a gestiunii si dezvoltarii Domeniul schiabil. Alternativa la Poiana Brasov (la un nivel comparabil) se impune. Din cate stim la CJ Brasov este facut un Studiu de Extindere a Domeniului Schiabil, care raspunde acestei nevoi. Fără indoială acest aspect rămâne un factor de dezvoltare pe care autoritatile publice ar trebui să-l introducă în zona de priorități ale activitatii lor cât mai repede.

Traficul auto rămâne o bătaie de joc pentru turiști și brașoveni

La capitolul neîmpliniri, de departe traficul autoturismelor rămâne cea mai gravă problemă. Plecand de la accesul spre munte din sudul Carpatilor (capitală) spre statiunile turiistice și până la mișcarea inspre și în Poiana Brasov, totul tine de o nepasare si o neglijență crasă a autoritatilor publice locale, judetene si centrale (nationale). Pentru rezolvarea problemelor mare lipsă rămâne autostrada, alături de aeroport.

Toată presa atrăgea atenția că „traficul rutier pe DN1E către Poiana Brașov, atât dinspre Brașov, cât și dinspre Râșnov, este extrem de aglomerat, iar parcările din stațiune sunt pline, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române” am citat din AGERPRES. Degeaba La intrarea pe DN1E dinspre Brașov un echipaj de poliție informează participanții la trafic despre aglomeratie/blocaj și recomandă folosirea transportului public. Nu aceasta este solutia. Consiliul municipal si conducerea Primariei ar trebui sa introduca ca prima prioritate rezolvarea acesului in Poiana, pe incă un drum, si o sistemtizare a circulatiei in statiune. O solutie ramane reproiectare/reabilitare/modernizare Drumului vechi de acces.

Si pentru ca am vorbit de solutii mai spunem ca realizarea celor două proiecte rutiere, Autostrada Comarnic-Brasov și Autostrada Transilvania, plus Aeroportul Brasov ar rezolva problema accesului turistilor cu sau fără automobile. Scuza că nu sunt bani este o mizerie aruncată in ochii românilor. Nu vom aborda acum cauza acestei dușmănii a politrucilor de pe malul Dâmbovitei (nici cei brasoveni nu se lasa mai prejos, desi chiar am avut si ministri printre ei….) fata de această zonă. Dacă ar fi chemat unul care „știe cu banul”, Cristian Sima ar fi un exemplu, de o asociere a judetelor si localitatilor din aceasta zonă de interes (trebuie facta rapid), s-ar face investitiile in cele doua proiecte cu banul romanilor, prin subscripție publică si cu ceva bani europeni. Iar pentru Proiectul Aeroport International Brasov-Ghimbav dacă s-ar solicita o oferta publică internațională s-ar găsi bani si s-ar termina investitia până să înceapă următorul sezon. Vom reveni!

Vlad T.