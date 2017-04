Poligonul de la Cincu – sub „asediu“ din Vinerea Mare

La Centrul Național de Instruire Întrunită "Getica" din Cincu a fost dat startul unui nou exercițiu multinațional - "Resolute Castle 17", care se desfăşoară pentru al treilea an consecutiv

Exerciţiul are ca scop creșterea nivelului de pregătire a militarilor și al capacității de răspuns la o posibilă situație de criză, dezvoltarea interoperabilității dintre structurile de geniu din forțele terestre române, americane și britanice, precum și îmbunătățirea infrastructurii centrului de instruire.

Proiectele care se execută în cadrul exercițiului „Resolute Castle 17” sînt cuprinse în programul European Reasurance Initiative (ERI).

La deschiderea oficială au participat comandantul Brigăzii 10 Geniu „Dunărea de Jos”, general de brigadă Gheorghe Soare, comandantul Brigăzii 926 Geniu, colonel Paul Mattern, reprezentanți ai Forțelor Terestre ale Statelor Unite din Europa și ai Black Sea Rotational Force, precum și atașații militari ai SUA și Marii Britanii în România.

La exercițiul „Resolute Castle 17”, desfășurat în perioada 14 aprilie — 30 septembrie, participă din partea Forțelor Terestre Române militari din Brigada 10 Geniu „Dunărea de Jos”, sprijiniți cu personal și tehnică din cadrul structurilor de geniu aparținînd Diviziilor 2 și 4 Infanterie și Brigăzii 1 Mecanizată „Argedava”.

Alături de reprezentanții armatei române se vor instrui, în această perioadă, militari din SUA reprezentînd structuri ale US Army Europe, US Army Reserve Command, Army National Guard și US Navy, precum și din Marea Britanie.

Vifor Rotar