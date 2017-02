Poliția Brașov – locul II pe țară la indeplinirea obiectivelor pentru anul 2016. Felicitări!

Statisticile arata ca rata criminalitatii si numarul accidentelor rutiere a scazut anul trecut la Brasov fata de 2015, chiar si in conditiile in care peste 200 de angajati au plecat din structuri. Nimeni din conducerea Politiei nu a fost ieri la conferinta de presa dedicata prezentarii raportului de activitate

Statisticile arata ca rata criminalitatii si numarul accidentelor rutiere a scazut anul trecut la Brasov fata de 2015, chiar si in conditiile in care peste 200 de angajati au plecat din structuri. Nimeni din conducerea Politiei nu a fost ieri la conferinta de presa dedicata prezentarii raportului de activitate.

In anul 2016, 202 politisti au plecat din Politia brasoveana, care a angajat in schimb alte 117 persoane, din sursa externa.

Daca nu sta bine la capitolul personal, Politia Brasov se poate lauda cu o activitate intensa. Pe linia combaterii armelor munitiilor substantelor periculoase si braconajului au fost confiscate peste 1.100 de kilograme de carne de vanat, 39 de trofee de vanat, peste 800 de articole pirotehnice.

In domeniul furtului de lemne, au fost peste 550 de amenzi, de peste 700.000 de lei, au fost confiscati peste 1700 metri cubi de lemn si 16 autoutilitare, un autotren si 23 de carute.

Politistii recunosc ca au fost totusi mai putine infractiuni de acest gen fata de anul trecut, cand au fost si mai multe infractiuni si in strada.

Si pe linie de siguranta rutiera, politistii spun ca au fost mai putine astfel de evenimente fata de anul 2015.

Principalele cauze ale accidentelor rutiere raman insa aceleasi – viteza, abateri ale pietonilor si neacordarea prioritatii pentru pietoni. Asta in ciuda numeroaselor campanii pe care politistii le fac pentru respectarea normelor rutiere si a numeroaselor amenzi si sanctiuni – peste 63.000 anul trecut si peste 5.800 de permise retinute.

In mod ciudat, desi conferinta de presa a fost dedicata prezentarii raportului de activitate al Politiei, niciunul din sefii institutiei nu a participat la intalnirea cu presa.

Asa cum nu au facut-o nici cu ocazia iesirii recente la pensie a multora dintre ei, care au preferat sa se retraga discret pentru a evita intrebari legate de relatiile conflictuale dintre conducerea IPJ Brasov si politistul Marian Godina.

Vifor Rotar