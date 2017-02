Politist spânzurat de un copac pe strada Hărmanului

Un politist brasovean de 39 de ani s-a spanzurat de creanga unui copac de pe Strada Harmanului. Sinucigasul si-a premeditat gestul; cu o zi înainte isi ştersese contul de facebook şi isi sunase cumnatul pentru a-si spune să-i facă o înmormântare frumoasă. Barbatul era trimis in judecata pentru ca a condus beat, dar cunoscutii nu cred ca asta l-a impins sa-si ia viata

Un politist brasovean de 39 de ani s-a spanzurat de creanga unui copac de pe Strada Harmanului. Sinucigasul si-a premeditat gestul; cu o zi înainte isi ştersese contul de facebook şi isi sunase cumnatul pentru a-si spune să-i facă o înmormântare frumoasă.

Barbatul era trimis in judecata pentru ca a condus beat, dar cunoscutii nu cred ca asta l-a impins sa-si ia viata. Procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Cristi Damian era politist de 12 ani si tatal unei fetite de doar 2 saptamani. Joi seara bărbatul a fost la o petrecere de pensionare, de unde ar fi plecat binedispus, in jurul orei 4 dimineata. Nu a ajuns acasa; pe strada Harmanului, s-a spanzurat de un copac.

Tragedia i-a şocat pe cunoscuti, mai ales că nimeni nu l-a văzut pe Cristi abătut sau supărat, în ultima vreme.

Procurorii au deschis un dosar penal pentru moarte suspectă. Anchetatorii trebuie să afle de ce a recurs Cristi la gestul extrem. Una dintre ipoteze ar fi un dosar penal, care se afla pe rolul instanţei.

Potrivit Carminei Reit – purtător de cuvânt al Parchetului Judecătoriei Braşov, poliţistul fusese trimis in judecata pentru comiterea infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice.

Cristi Damian isi refăcuse viaţa după divorţ cu o nouă parteneră. De puţin timp devenise şi tătic. La locul de muncă nu avea probleme, spun apropiaţii, care nu isi pot expplica gestul său. Soţia, părinţii, rudele şi apropiaţii sunt acum împietriţi de durere.

Cristi Damian îmbrăca uniforma de poliţist de mai bine de 12 ani. Potrivit Gabrielei Dinu – purtător de cuvânt al IPJ Braşov, a fost angajat in anul 2005, din sursa externa si a lucrat initial in Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

In anul 2007 s-a transferat la IPJ Brasov unde a activat in structurile de politie judiciara. În anul 2015 a solicitat mutarea in cadrul serviciului regional de politie transporturi. Aici a activat in cadrul Postului de Politie Transporturi Feroviare Triaj, in functia de ajutor de sef de post.

Trupul neînsufleţit al poliţistului a fost dus la serviciul de medicină legală pentru necropsie. Acum familia agentului se pregăteşte de înmormântare.

Vifor Rotar