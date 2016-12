Politistii au verificat 127 de unitati comerciale brasovene

Amenzi de 50.000 de lei de la politisti pentru colectarea, depozitarea si transportul de valori monetare la Brasov. Controalele au fost efectuate in perioada 14-26 decembrie, cand oamenii legii au trecut pragul a 127 de unitati, hiper/supermarket-uri, centre de procesare valori monetare, benzinarii și casierii colectoare.

Amenzi de 50.000 de lei de la politisti pentru colectarea, depozitarea si transportul de valori monetare la Brasov. Controalele au fost efectuate in perioada 14-26 decembrie, cand oamenii legii au trecut pragul a 127 de unitati, hiper/supermarket-uri, centre de procesare valori monetare, benzinarii și casierii colectoare. Politistii au controlat si societati comerciale specializate in vanzarea de carne si produse din carne.

Potrivit ag. sef adj. Gabriela Ioana Dinu, purtator de cuvant IPJ Brasov, in cadrul acestor activitati au fost constatate nereguli fiind sanctionate prin aplicarea a 11 sanctiuni contraventionale, in valoare de 23.800 lei. De asemenea, au fost intocmite un dosar fiscal pentru reprezentantii unei unitati economice pentru evaziune fiscala si 3 dosare penale in care se efectueaza cercetari pentru punerea in comercializare de produse contrafacute

Politistii au mai confiscat si 111 lei, bani proveniti din vanzarea de carne nemarcata pe aparatele electronice fiscale, precum si haine si incaltaminte, in valoare de peste 5000 de lei, despre care exista suspiciunea ca ar fi contrafacute.

Vifor Rotar