Polițistului Godina ii e jenă de prestația ministresei Carmen Dan

„Imi doresc sa traiesc clipa in care voi fi mindru ca sunt condus de un ministru de interne care isi merita pe deplin functia pe care o ocupa”. Sunt cuvinte din postarea politistului brasovean Marian Godina, care a scris pe pagina sa de Facebook despre declaratia de presa a ministrului de interne Carmen Dan pe tema protestelor din strada.

„Am vazut o doamna extrem de timorata, citind cu mare dificultate de pe niste foi si dand foarte multe detalii tehnice care nu interesau pe nimeni. Ba mai mult, a nominalizat niste persoane publice care promoveaza iesitul in strada, dorind parca sa ne arate vinovatii pentru ce se intampla in tara. Sa accepte intrebari din partea jurnalistilor?? Normal ca a fugit imediat ce a terminat de vorbit, pardon, de citit. Cum sa faca asa ceva cind nu ar fi avut raspunsurile scrise pe foaie? Mi-a fost jena”, si-a incheiat Godina postarea.

Vifor Rotar