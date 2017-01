Ponta presat si amenințat cu arestarea de Florian Coldea pentru Autostrada Comarnic – Brașov

Miercuri seara Seby Ghita ne-a informat din nou ca Ponta a fost amenințat cu arestarea de F. Coldea, dacă acesta ar semna contractul Autostrăzii Comarnic – Brașov. Pentru un asemenea gest brutal asupra unui premier, Coldea isi putea risca si el postul! Merita riscul? Sau, Seful ăl mare de la SRI, Florian Coldea, se stia destul de tare, astfel ca nu avea de unde să-i vină …”consecinte”. Și poate că nu suntem prea departe de adevar dacă ne gândim că acest proiect a fost blocat in permanenta dupa schimbarea (2004) de la Palatul Victoria a Guvernului Nastase. Îi reamintim pe câțiva dintre cei care au blocat investitia de pe pozitia de ministru la Transporturi: Berceanu, Boagiu, Dobre…

Să analizăm și posibilitatea că Florian Coldea știa ceva și astfel l-a facut pe Ponta sa se faca de ris cu promisa autostrada.

”Ponta își dorea să continuie proiectul cu autostrada Comarnic – Brașov, însă Coldea nu a fost de acord niciodată cu acest proiect. L-a amenințat de față cu mine că îl va aresta dacă semnează contractul. Licitația, pentru că a fost vorba de o licitate între mari concerne europene fusese deja câștigată de către Strabag și era susținută de două grupuri finaciare mari: Societe General din Franța și Erste din Austria”, continuă Ghiță.

”În februarie 2015, la Cheia, i-am reproșat lui Florian Coldea că blochează România blocând acest proiect și nu numai . Acesta a răspuns foarte nervos și agasat că europenii vor autostrada Pitești – Sibiu, pentru că pe acolo este definit culoarul european. Iar restul de bani pe care România îi strânge trebuie să-i păstrăm pentru a cumpăra armament. I-am explicat că autostrada Pitești – Sibiu costă 7 miliarde de euro și va dura peste 12 ani să o facem , întinzându-se pe perioada a două exerciții finaciare ale UE, iar Autostrada Comarnic – Brașov va costat sub un miliard și o poate face România în doi ani, maxim trei.

Iată că ce i-am spus atunci a confirmat acum câteva săptămâni guvernul Cioloș . Au spus foarte clar că până în 2023 să ne luăm gândul de la a avea o Autostradă Comarnic – Brașov . De ce s-a luat această decizie, care au fost interesele pentru a bloca dezvoltarea României, cum o să le răspundem oamenilor că în 2018 românii nu au trecut cu o autostradă Carpații, nu știu”.



De pe partea cealaltă a vizibilei „baricade”, existenta in SISTEM, am vazut mutarea centrului de greutate de catre G uvernul Cioloș, pe viitoarea Autostrada Pitesti – Sibiu, o favoare facuta fostului primar de Sibiu, actualul presedinte Iohannes Walter Hans si lui Traian Basescu.



Cine sunt insa smecherii? Sa recitim mai jos o stire din InfoBrasov.net, din data de 17 febr.2015

HABEMUS AUTOSTRADA ! DOAR 8,5 MILIARDE DE EURO…

Comarnic – Brasov a fost revizuit, iar costurile proiectului au fost estimate la „doar" la 1 miliard de euro in ultima varianta din Master Planul de Transport, varianta Guvernul Ponta, explicata pentru HotNews.ro de surse apropiate situatiei. Traseul autostraziia fost revizuit, iar costurile proiectului au fost estimate la 1 miliard de euro.

In plus, vestea buna, tronsonul este unul eligibil pentru fonduri europene nerambursabile (Evrica!) si ar putea fi realizat printr-un mix fonduri europene + buget de stat + imprumuturi de la institutii precum BEI sau BERD . Iar costurile finale ale proiectului ar putea fi si mai mici daca s-ar licita intr-o procedura transparenta si care sa asigure o adevarata competitie intre constructori.

Desi informatiile se regasesc in Master Plan, autoritatile au decis sa mai prelungeasca inca doua luni discutiile cu asocierea Vinci-Strabag-Akto r pe marginea concesiunii Comarnic-Brasov, care presupune… la acestia, un cost de constructie de 1,8 miliarde de euro.

Pentru aceasta „realizare”, dupa finalizare, statul roman va urma sa plateasca anual cate 325 milioane de euro timp de 26 de ani!

Adica 8,5 miliarde de euro (record european!) pentru constructia, operarea si intretinerea celor 53 de km de autostrada !

Pentru aceasta „realizare", statul roman va plati anual cate 325 milioane de euro timp de 26 de ani, adica 8,5 miliarde de euro (record european!) pentru constructia, operarea si intretinerea celor 53 de km de autostrada. Asa este cand o tara a ajuns sa fie socotita vaca de muls a unor smecheri…

Grav este altceva

Concluzia din final este corecta suntem o tara care a ajuns sa fie socotita vaca de muls a unor smecheri…

Punând față în față cele doua valori ne trezim practic in fata unei prea sfinte manipulari care te baga intr-o fundatură. Cine are dreptate? Este greu de spus daca tot ce sustine Sebi Ghita este mincinos sau adevarat.

Valoarea lui Ghita, insă, este aproape de cea care a fost avansata în 2003-2004.

Totuși cand vezi cifrele avansate de specilisii ministrului Rus, nu mai stii ce sa crezi. Nu cumva, prin aceasta supraevaluare a costului cu cheltuieli care sperie, „325 milioane de euro timp de 26 de ani, adica 8,5 miliarde de euro” s-a dorit aruncarea pe piata a explicatie de ce nu se face pentru a masca presiunea asupra premierului Ponta. În acest caz Ghita Sebi are dreptate… „Speciaistii de serviciu” si-au facut si de aceasta data treaba! Nu mai știi ce să crezi!

Realitatea este vizibila pentru noi toti, Autostradă Comarnic – Brașov rămane tot acolo, pe hartie, la stadiu de proiect, iar DN 1, cel mai aglomerat din tara, continuă sa omoare romani in accidente care pot fi evitate și neîntâlnite pe autostrada.

DD Rujan & Vlad T.