Ponta vrea pe față la Președinție! Și crede că Dragnea i-a luat hora inainte !!

atalia pentru putere in PSD intre Dragnea si Ponta , care, dintr-o indelunga mocneala, a explodat in toata mass-media este exploatata abil de catre hiena… Kelemen Hunor! Strans cu usa de Ponta ca-l lasa fara majoritate , acelasi contradictoriu politician, Liviu Dragnea, n-are incotro si promite „orice”, inclusiv maghiarilor! Asa cum a promis si in Israel cu trecerea prin Parlament a esuatei Legi a Defaimarii; o petarda care arata ca, pentru a-si scapa pielea, Dragnea ca si Ponta este capabil de orice lasitate… inter-etnica !! Deci e

ste tot mai evident ca UDMR n-a incetat demersurile si actiunile pentru obţinerea de noi privilegii, în defavoarea românilor.

Prin intelegerile din spatele usilor inchise intre UDMR si PSD-ALDE se fortzeaza obţinerea de către acesta grupare etnica a unor prevederi punctuale din proiectul Legii statutului minorităţilor naţionale, astfel încât, cu paşi mărunţi, într-un număr de ani, legea menţionată să fie adoptată, pe…bucati, sub această formă, respinsa pana acum. In prezent in

acest

acordarea pentru minorităţi de drepturi colective



Se leagă de teritoriu şi se cere înfiinţarea unor instituţii publice, în domeniile învăţământului şi culturii, constituite pe criteriu etnic, în paralel cu cele ale statului român.

UDMR intenţionează să propună mai multe amendamente la Legea administraţiei publice locale, la legisla ţia privind folosirea simbolurilor comunităţilor locale şi alte reglementări legislative.

propunerea de reducere a pragului de folosire a limbii materne, de la 20% la 10%, astfel încât limba maghiară să poată fi folosită obligatoriu în administraţie în toate localităţile unde procentul maghiarilor depăşeşte 10%. Desigur faptul nu se justifică, îngreunând inutil activitatea administrativă şi sporind consumul de birotică şi costurile cu traducerea documentelor în limba maghiară şi a intervenţiilor consilierilor, în limba română

cuprinderea in campania de maghiarizare majorităţii localităţilor din Transilvania.



reforma în domeniul sănătăţii

aviz pozitiv din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi

„încadrarea obligatorie în unităţile sanitare a personalului de specialitate de asistenţă medicală a cunoscător al limbii minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale unde minorităţile naţionale fie au o pondere de peste 20% , fie numărul lor este de cel puţin 5.000” Se impune deci folosirea obligatorie a limbii materne în instituţiile de sănătate şi instituţii de asistenţă socială .



criteriului etnic în domeniul sănătăţii şi al asistenţei sociale

impunere a obligativităţii cunoaşterii limbii maghiare

rezolvarii problemelor vizând modernizarea dotărilor şi creşterea salariilor personalului medical.

statutul folosirii simbolurilor naţionale, regionale şi ale comunităţilor locale

Există prevederi clare în această privinţă

care trebuie să fie reprezentative pentru întreaga comunitate locală,

este obligat sa fredoneze ceardasul,

aflat în aşteptare la Camera Deputaţilor, se cere. AcesteLa fel de grava este.!!Prin materializarea acestui obiectiv, practic, scopul fiind, de fapt,Aceleaşi argumente sunt valabile şi în cazul amendamentului la Legea 95/2006 privindcare a primit, şi care prevedeurmăreşte acelaşi obiectiv de, inaintea …De asemenea, de ce ar fi necesareprivind. In Romania minorităţile naţionale îşi pot utiliza liber simbolurile la evenimentele şi manifestările proprii în condiţiile prevederilor legislaţiei în vigoare, iar comunităţile locale îşi pot aproba în condiţiile legii, simboluri locale (stema, drapelul),