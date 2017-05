PORNIFICAREA LUMII IN DATE STATISTICE

Deja o realitate, pornificarea planetei se intensifica si produce un numar tot mai mare de victime. Cel putin odata pe an scriem despre pornografie atragind atentia aspra consecintelor si efectelor ei grave, fie in viata intima, ori in societate. Subiectul e deosebit de important pentru ca, asa cum confirma studii frecvente, ea afecteaza negativ creierul, personalitatea omului, relatiile de cuplu, creaza dependenta de pornografie, dependenta de sex, previne satisfactia sexuala in viata de cuplu, submineaza demnitatea femeilor, toxifica mintea, e responsabila pentru traficul de fiinte umane, sclavia sexuala, prostitutie, si multe alte lucruri asemanatoare cu acestea. In plus, ea ne afecteaza viata morala, spirituala si relatiile de familie. Impactul economic negativ al pornografiei e si el imens. Consumul de pornografie costa si exista studii care indica ca ea afecteaza productivitatea la locul de munca. Pornografia a precedat revolutia sexuala si i-a facilitat aparitia, iar revolutia sexuala, odata scoasa din cutia Pandorei, a dezlantuit la rindul ei o avalansa fara precedent a pornografiei. Asa dupa cum revolutia sexuala s-a raspindit pe tot globul devenind un fenomen global, pornografia a facut la fel. Pornografia a facilitat emanciparea sexuala, iar revolutia sexuala a sporit consumul de pornografie.

In anii 60 pornografia a fost declarata o forma de expresie individuala a libertatii cuvantului protejata de lege, iar consumul de pornografie a fost declarat un drept constitutional, la fel si libertatea de a produce si distribui pornografie. Parctic, la ora actuala singura forma de pornografie care e inca ilegala si al carei consum e interzis de lege e pornografia care implica minorii, cunoscuta ca “child pornography”. Dar si pornografia infantila ramine mai in intregime nepedepsita. Dovedirea in instanta a pornografiei infantile ori a consumului de pornografie infantila e extrem de dificila, din care cauza producatorii ori consumatorii de pornografie infantila sunt rar dati in instanta, iar cei gasiti vinovati primesc pedepse lejere. La asta se adauga si pasivitatea autoritatilor fata de consumul de pornografie. Nu cunoastem niciun program specific de reabilitare a persoanelor dependente de pornografie finantat de stat. Dar cu toate acestea, exista si semne incurajatoare. Acum doi ani legislatura statului Utah a adoptat o rezolutie care identifica pornografia ca epidemie care pericliteaza sanatatea publica, iar luna trecuta legislatura statului Arkansas a facut la fel. Ambele rezolutii cer autoritatilor sa adopte masuri specific pentru reducerea consumului de pornografie si sa sprijine financiar organizatiile neguvernamentale care ajuta la reabilitarea celor dependenti de pornografie si sex.

Ce e pornificarea?

Nici cuvintul “pornificare” nici verbul „a pornifica” nu exista in dictionarul limbii romane. „A pornifica” e un verb care la inceput a fost un substantiv. Asa dupa cum cuvintul “sex” a dat nastere verbului “a sexualiza” ori “sexualizare”, ca, de exemplu “sexualizarea mintii ori a societatii”, la fel cuvintul “pornografie” a dat nastere verbului “a pornifica”, care denota transformarea pornografiei intr-o actiune, in cazul nostru impregnarea societatii, a caselor noastre, a spatiului nostru public si privat, si a dispozitivelor noastre electronice de imagini pornografice. Cuvintul a aparut prima data in vocabularul anglo-saxon, ca neologism, sub forma verbului “to pornify”. Intelesul lui e usor de priceput pentru ca descrie plastic dimensiunile imense ale pornografiei si manifestarile ei in societatea contemporana. Factorii cei mai importanti care au dus la pornificarea globala sunt internetul, cerinta de pornografie si consumul in crestere de pornografie, facilitarea accesului la pornografie, si pasivitatea autoritatilor fata de pornografie. Recent, de exemplu, autoritatile scolare dintr-un district scolar din statul Mississippi au examinat laptopurile elevilor, descoperind, cu groaza, ca 20% dintre ele detineau materiale pornografice.

Pornificarea in date statistice

Studii facute in 2016 si 2017 explica in date statistice dimensiunile pornificarii globale. In 2016 cel mai vizitat site web de pornografie din lume a fost accesat de 4,6 miliarde de ori. Asta inseamna 524.000 de ore de vizionare de pornografie ori 17.000 de vieti umane. In 2016 locuitorii planetei au vizionat 92 de miliarde de materiale pornografice, adica 12,5 de fiinta umana.

Cercetatorii recunosc ca devine aproape imposibil sa socoteasca exact numarul persoanelor care vizualizeaza pornografie. Este imposibil deasemenea sa se tina statistici exacte privind numarul de situri pornografice. Ca atare, numarul persoanelor care vizualizeaza pronografie si numarul exact de vizualizari e imposibil de determinat cu acuratete si sunt mult mai mari decit cele date de studiile de specialitate.

11 ani – asta e varsta medie de la care copiii sunt expusi pornografiei, fie in mod intentionat fie din accident. Asta inseamna ca majoritatea copiilor deja au vizualizat pornografie pina ajung la 11 ani. 93% dintre baieti si 62% dintre fete sunt expusi pornografiei online pe parcursul adolescentei. 22% din pornografia accesata online de persoane sub 18 ani e vizionata de minorii sub 10 ani.

70% dintre adolescenti definesc pornografia in sensul ei functional, nu dupa forma ei. Asta e cit se poate de tragic pentru ca adolescentii inteleg pornografia ca imagini care le stimuleaza sentimentele intime nu ca o forma de divertisment.

57% dintre adolescenti vizualizeaza pornografie cel putin o data pe luna, in timp ce la barbatii adulti procentul acesta e de 46%. Obisnuinta cu pornografia e si ea foarte raspindita si un numar tot mai mare de adolescenti vad pronografia ca pe ceva normal. Conform sondajelor de opinie, 96% dintre adolescenti fie ca nu vad nimic rau in pornografie fie ca au pozitii neutre. Procentul adolescentilor care au o perspectiva negativa asupra pornografiei e, dupa cum se vede, minuscul.

61% din materialele pornografice sunt accesate prin telefoanele mobile. In SUA acest procent e mai ridicat, de 70%. Asta e o provocare deosebita pentru parinti pentru ca devine tot mai dificil pentru ei sa monitorizeze ori sa previna vizualizarea pornografiei de catre copiii lor.

Consumul de pornografie e in crestere in special la femei. Pina nu de mult consumul de pornografie era asociat, mai in exclusivitatea, cu barbatii. 33% dintre femeile sub 25 de ani cauta pornografie online cel putin odata pe luna.

Sextingul, adica transmiterea de imagini pornografice, de exemplu nuditate, cunoaste si el o explozie fara precedent. 62% dintre adolescenti declara ca au primit imagini sexuale si nuditate prin telefonul celular din partea prietenilor ori cunostintelor lor. De obicei aceste imagini sunt transmise intre tinerii care isi fac curte. Fetele trimit poze provocatoare baietilor iar baietii la fel fetelor. Acest fenomen e numit, in literatura de specialitate, “self-porn”, adica auto-pornografie. Parintii au un rol primordial in prevenirea sextingului prin discutii si actiuni profilactice in relatia cu copiii lor.

Pornografia e folosita ca model de viata intima pentru tot mai multe persoane. 36% din tineri isi justifica consumul de pornografie pentru a afla si invata din imaginile pornografice modalitati si tehnici de angajare sexuala. Vedetele pornografice sunt modele pentru viata sexuala a adolescentilor care vizualizeaza pornografie.

Majoritatea persoanelor care consuma pornografie nu simt remuscari. 80% din persoanele care vizualizeaza pornografie nu se simt vinovate de ce fac. Constiinta nu ii mustra si nu au simtamintul ca vizualizarea imaginilor pornografice e un rau ori un act imoral. Nu e de mirare deoarece oricare slabiciune ori pacat care nu sunt confruntate devin un obicei care in timp inceteaza sa mai irite si devin o parte normala a vietii.

Obligatiile noastre

Datele acestea statistice sunt alarmante. Ele denota citeva adevaruri care trebuie sa ne dea de gandit si sa ne motiveze la actiune. Explozia pornografiei in Romania si in familiile noastre dovedeste ca parintii nu au luat in serios flagelul pornografiei nici nu au luat masuri profilactice pentru eliminarea ei din viata copiilor lor. La fel bisericile si comunitatile religioase. Ne sta in fata o problema majora care afecteaza grav spiritualitatea si moralitatea generatiei tinere. Parintii si bisericile au un rol primordial in eliminarea pornografiei si prevenirea consumului de pornografie la generatia tanara. La fel autoritatile. Gasim de bun augur ca Parlamentul Romaniei sa adopte o rezolutie, la fel ca in Utah si Arkansas, care sa declare pornografia un flagel care afecteaza sanatatea publica a Romaniei si sa lanseze programe special pentru prevenirea si eliminarea ei. Societatea civila are aceasi obligatie: sa formeze si sa sprijine organzatii neguvernamentale care sa atentioneze asupra pericolelor pornografiei. La fel sistemul educativ.

Un exemplu pozitiv

Los Angels Times publicat recent scria despre un tinar licean de 15 ani dintr-o familie crestina din California care a lansat o campanie de constientizare a adolescentilor privind pericolele pornografiei. O face cu ajutorul sorei si prietenei lui. Impreuna ei au lansat un site anti-pornografie Exista si exemple pozitive. Un articol dinpublicat recent scria despre un tinar licean de 15 ani dintr-o familie crestina din California care a lansat o campanie de constientizare a adolescentilor privind pericolele pornografiei. O face cu ajutorul sorei si prietenei lui. Impreuna ei au lansat un site anti-pornografie www.fightingthenewdrug . Mai devreme in luna tinarul a tinut o conferinta la sediul politiei din cartierul lui la care au participat si politistii si primarul orasului. A expus pericolele pornografiei din perspectiva ei ca epidemie publica si a prezentat marturii ale prietenilor lui care i-au marturisit efectele negative ale pornografiei in vietile lor, majoritatea dintre ei devennd dependenti de pornografie inca din scoala elementara. Tinarul se numeste Parker Johnson si e un model bun de imitat.

