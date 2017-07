Povestea unui lunetist finlandez, care a scos din luptă aproape 1.000 de sovietici!

M-am intors de curand dintr-o croaziera in care am poposit,intre altele, de …doua ori si la Helsinki .A doua oara ,absolut aiurea…In turul de oras firesc,l-am intrebat pe ghidul local cum il cheama pe unul din marii eroi ai Finlandei in razboiul ruso-finlandez ,si daca are o statuie in capitala tarii.S-a uitat la mine de parca il intrebasem despe …Gigi Becai! Am dat in tara un telefon unui prieten,cunocut istoric,si acesta,dupa 5-10 minute, mi-a trimis un SMS cu numele acestuia:Simo Hayha!Povestea lui,formidabila,cu tot acel lapsus al meu, o stiam bine.Ghidul nostru de la Agentia Karpaten,ca si cel finlandez au ridicat din umeri.Personal lipsa de informatie o consider o rusine,o mare rusine pentru un finlandez ,de meserie ghid turistic!!

Iata povestea extraordinara a lui Simo Hayha!

Un adevarat cosmar pentru trupele sovietice in timpul Razboiului de Iarna din 1939

, finlandezul Simo Hayha , care a fost responsabil pentru moartea a peste sapte sute de soldati inamici . care sa fie in stare sa provoace asemenea pierderi omenesti de unul singur unei armate, Cmandamentul sovietic deveninise intr-atat de ingrijorat incat a pus la cale nenumarate operatiuni speciale,dar si mari recompense, , cu scopul declarat de a-l neutraliza.

Atunci cand Armata Rosie s-a revarsat peste granitele statului nordic cu o armata de un milion de oameni, s-a asteptat la o victorie usoara. Insa, darzenia celor 90.000 de soldati finlandezi si ingeniozitatea de care au dat dovada au facut colosul sovietic sa se impleticeasc a…Spre deosebire de inamicii lor, finlandezii au luptat incrancenat pentru fiecare palma de pamant stiind ca o eventuala infrangere ar fi insemnat distrugerea statului si asimilarea lor in cadrul Uniunii Sovietice.

Intreaga Finlanda a raspuns total chemarii lansate de un guvern de patrioti! Linia frontului a fost mentinuta cu greu de soldatii finlandezi, iar in regiunea raului Kollaa s-au dat cele mai aprige lupte. Pe aceasta portiune a teatrului de razboi o singura divizie a lor s-a opus altor patru sovietice , dar si a unei brigazi de tancuri.

In timpul acestor confruntari s-a remarcat un luptator care va deveni legendar: Simo Hayha. In fiecare zi cutreiera pe furis padurea deasa ce impanzea linia frontului, echipat cu imbracaminte de camuflaj perfect alba. Odata ce isi alegea o pozitie, astepta pana cand un ofiter inamic ii intra in catare…A gresit foarte rar! Uneori se incumeta sa se apropie,cum se spune,…la doi pasi de transeele sovieticilor. mai ales pe vreme neiertatoare,cu temperaturil coborand sub -25 de grade Celsius.

Caci invazia sovietica a fost la inceputul iernii, cand zilele incep sa se scurteze, Simo avand la dispozitie cel mult cateva ore de lumina…In ciuda acestor „adversitati locale”, in cele aproape o suta de zile in care a participat nemijlocit in luptele cu navalitorii, a ucis cinci sute de soldati invadatori numai cu arma sa de vanatoare.Care, in mod ironic era o varianta modificata special de Simo . Era un Mosin Nagant de fabricatie sovietica…cu care nici macar vulpea argintie nu reusea sa-l pacaleasca!

Apoi,dupa ce devenise un cosmar al sovieticilor – deoarece isi alegea inamicii numai dintre ofiterii superiori,comandanti de companie,regiment sau de divizie – miza pusa pe capul sau devenise uriasa ! Chiar si in aceste conditii inca doua sute au fost secerati de rafalele scurte , trase cu o pusca-mitraliera speciala , Suomi neavand nicio problema in a manui si armele automate pentru confruntarile directe…Numarul de „victime alese”, confirmate de cel putin un martor, se ridica la sapte sute, dar se cunoaste ca „vanatorul de ofiteri rusi” deseori mergea cu discretie si de unul singur in misiunile sale foarte dificile, astfel incat numarul celor ucisi, dar neconfirmati de martori , ar putea sa se ridice la aproape 1000 de inamici!

Intr-o singura zi, pe 21 decembrie 1939, a reusit performanta sa impuste 25 de inamici, iar in alte trei urmatoare ,fiind incoltit, peste 50…Si a scapat!

celebrului Simo, pregatind cateva echipe speciale de tragatori de mare performanta,Dar Simo era si un luptator abil si foarte inteligent,declansand diversiuni capcana,pentru a iesi din impas. Este de ajuns sa spunem ca lunetistii sovietici,adusi special impotriva-i , au fost ucisi unul cate unul, iar loviturile de artilerie dirijate au fost evitate cu mare abilitate, doar un singur proiectil explodand aproape de el si arzandu-i pelerina.

Simo era prin imprejurimi…

Camuflajul perfect,statura mica (doar 1,60 m.) si abilitatea sa fara pereche,de tzintas exceptional au fost arma lui secreta ,plus ca a folosit tehnici de disimulare cu totul noi.De exemplu, inainte sa isi aseze pusca , batea zapada cu grija acolo unde vroia sa o puna , ca atunci cand tragea , reculul sa nu ridice in aer vapori de zapada.Nu folosea decat pe inserat luneta, deoarece lumina soarelui se reflecta in lentile si putea fi dat de gol . O alta problema era ca din cauza frigului luneta se si aburea , din aceasta cauza, era de neutilizat intr-un spatiu scurt de timp. Pentru a-si stapani si „ascunde” respiratia, tinea zapada in gura,si masca alba pe figura.Sa folosesti cu atata precizie ,de cele mai multe ori doar „catarea pushtii”, dovedeste ca rusii aveau in fata un adevarat „ochi de vultur”, ca in filmele alea americane cu cawboy si indieni…

Ascuns printre troiene, putea cu usurinta sa se deplaseze precum vulpea cea sireata , mai ales ca echipamentul sau era complet alb,impermeabil , aproape de nevazut, chiar si de aproape. Spaima printre ofiterii sovietici era de inteles, in mintea fiecaruia incoltindu-se gandul ca ar putea fi urmatorul….

Moralul lor era la pamant, iar din cauza tensiunii , multi au cedat nervos si au incercat sa dezerteze.Pentru aceste trupe Simo devenise un aducator nevazut de moarte , un „spectru” ce putea in orice moment decide, cine va trai sau muri. Nu degeaba acesta devenise cunoscut ca „Moartea Alba„…

Incepand cu luna februarie a anului 1940 fortele sovietice au incercat sa preia initiativa si au declansat un atac masiv pe toata latimea frontului. Luptele de-a lungul raului Kollaa s-au intensificat, iar pe data de 6 martie 1940 apararea a fost sparta, soldatii finlandezii find nevoiti sa se retraga.In timpul acestor teribile confruntari de 11 contra 1 , Simo a decis sa ramana in transeu, pentru a-si acoperi camarazii ce se repliau. Tragand la fix, foc dupa foc, a reusit sa-i timoreze si sa tina la distanta soldatii inamici mai ales cand s-a aflat ca „moartea alba”trage din transeul advers… Exact suficientul timp ca plutonul sau sa poata ajunge la adapost. Cand incerca sa li se alature, un cartus special il loveste in fata. Cativa curajosi s-au intors si l-au salvat pe Simo din transeu , oripilati de rana deosebit de groaznica. Ii lipsea jumatate de fatza!

In fapt, fusese impuscat tot de un lunetist ,cu un glont exploziv,”dum-dum” , interzis inca din 1868, tocmai datorita potentialului distructiv pe care il avea. Daca cele obisnuite urmareau doar scoaterea din lupta a unui combatant, cele explozive faceau rani atat de profunde, incat victima,daca nu deceda, avea de suferit toata viata.Simo s-a trezit din coma peste o saptamana, chiar atunci cand se semna pacea. Fatza i-a ramas deformata, medicii fiind nevoiti sa ii „reconstruiasca” practic falca cu un os luat din sold. In anul urmator a vrut sa participe la Razboiul de Continuare impotriva Uniunii Sovietice, dar din pricina ranii a fost refuzat la recrutare.

Inca din timpul Razboiului de Iarna , Simo Hayha a fost celebrat ca un erou al poporului finlandez si a devenit in scurt timp emblema luptei lor pentru neatarnarea tarii. A primit numeroase decoratii, iar statul s-a ingrijit cu totul de soarta lui.A mai avut nevoie de inca aproape 30 de operatii pana cand a putut sa isi revina complet. Deoarece ferma lui ramasese pe partea ocupata acum de Uniunea Sovietica, guvernul i-a oferit o parcela de pamant, unde acesta si-a trait o mare parte a vietii.pana la aproape 90 de ani. Simo Hayha ,un erou al Armatei Finlandei ,inca de la inceputul razboiului de aparare si-a creat o reputatie „infioratoare” printre soldatii inamici, iar numarul lui de victime va ramane de neegalat.Insa adevarul este ca pe intreaga linie a frontului soldati finlandezi , obisnuiti cu iarna aspra a nordului tarii s-au remarcat prin fapte de arme iesite din comun. Un caz extraordinar,la fel de celebru este si cel al unui pluton de 32 de luptatori ,oameni exceptionali care au iesit invingatori in confruntarea „specifica” iernii finlandeze , cu un regiment de aproape 4.000 de soldati sovietici.

Dupa nici patru luni de confruntari aprige, sovieticii au fost opriti si chiar respinsi ,dar lasati cu „un ochi vanat” ce s-a vazut ciclopic in toata Europa! Rusii s-au retras umiliti de acesti luptatori eroi si au cautat sa spele putina (cum se spune pe la noi)Adica sa iasa cat mai repede dintr-un conflict armat de cucerire care le-au stirbit serios imaginea…turtindu-le fesul ,cum s-ar spune tot la noi,care am avut un „ Marasesti ” al nostru,primul mare pas spe Unirea cea Mare…

