Prăbuşirile României in „războiala” româno-română!

Presedintele si-a declansat, devastator, propria campanie electorala. Duminica seara am avut parte de prima faza, pe Justitie: „graţiere şi modificare a codurilor penale”, cu participarea comică dar mai ales ILEGALA, a preşedintelui Iohannis incepand cu o şedinţă de guvern… Urmează „aministia” şi „legea răspunderii magistraţilor”… De-o parte e PSD+ALDE+(neutru)UDMR; de cealaltă parte, ONG-urile cu finanţare netransparentă, dar si SISTEMul, preşedinţia, acoperitii… Pe punte (s-ar zice parasită de Basescu), Klaus pare să navigheze fara carma, ca o corabie beată, cu şefi de parchete nauci, multă poliţie invizibilă, adică servicii… Partidele de opoziţie nu se pun. Ele îşi duc încă propriile războaie interne, scuipandu-se traditional, după alegeri… In completarea tabloului PSD+ALDE nu au avut de ce să se grăbească (poate direct interesat), să dea ordonanţe pe picior, cu o dedicaţie străvezie. Au gafat…

Au avut dreptate în punctul fundamental, şi anume acela că România are nevoie ACUM de un nou moment zero. Cu atât mai mult cu cât regimurile opresive şi abuzive, marca Băsescu şi iată că ACUM şi Iohannis, se misca tot sub control străin , cu binoame, câmpuri tactice, jurisdicţii si masuri de excepţie cu care au inceput sa-si aresteze mai ales concurenţii politici şi/sau economici. Aceleaşi echipe de propagandişti care l-au slujit zelos zece ani contra cost şi imoral pe Băsescu, îi vor în puşcărie pe inamicii lor, decretaţi în masă corupţi . Cei care sunt închişi să putrezească acolo şi să fie arestaţi şi cei încă liberi, inclusiv Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta, Sebastian Ghiţă si tutti quanti.

Puteam avea nişte legi mai solide, care să ducă la o administrare mai echilibrată, mai dreaptă a justiţiei ? Foarte puţin probabil. Pentru că si establishment-ul politico-mediatic ACUM e rupt în două… De-o parte, partidul care a câştigat categoric alegerile parlamentare şi câteva guri de tun ale propagandei, dintre cele mai eficace (gălăgioase), şi, desigur, o bună parte a populaţiei. Dar care, desi cu simpatii in crestere, nu se pune, pentru că în afară de vot, e lipsită de instrumente de putere.

De cealaltă parte, alaturi de presedinte, binomul (SRI+DNA), băgat până în gât în politică prin încălcarea grosolană, pe faţă a tuturor legilor democratice, începând cu Constituţia şi terminând cu cutumele, cu acoperiţii lor câtă frunză şi iarbă din media. Si acum, bomboana pe coliva tocmai preşedintele Iohannis, care la doi ani de la preluarea funcţiei nu şi-a găsit încă tonul just, corect, echidistanţa, imparţialitatea, capacitatea de a arbitra, ritmul necesar de croazieră al necesarei democratii !

Pe radiografia clasei politice romanesti sunt vizibile multe probleme cele mai multe cronice.

Preşedinţia României seamănă ACUM cu o televiziune controlată tot de serviciile secrete.

PSD pare să-şi amintească, cu mare plăcere, de mandatele lui Ion Iliescu şi Adrian Năstase şi parcă încearcă, spre exasperarea adversarilor, să se desfăşoare ca un partid stăpân pe toate pârghiile de putere.

PNL-ul (cu PDL-ul mai puternic în interior), PMP şi USR sunt nişte adunături care ori şi-au pierdut busola (PNL), ori n-au avut-o şi nici n-o vor avea vreodată (PMP, USR).

O a treia cale, cea a normalităţii, demnstrata in SUA de presedintele Obama prin care să se acorde o a doua şansă celor care au greşit şi au ajuns în puşcărie sau sunt pe cale să ajungă, nu pare să fie posibilă. O opoziţie nefireasca vine şi din partea sistemului judiciar (evident partea de lideri a procurorilor care se cam asteapta să fie reformati), care, în numele unui orgoliu chiar narcisist şi prost înţeles, îşi depăşeşte competenţele de decizie, mai ales prin sefii de parchete!. Pentru că decizia, conform Constitutiei, trebuie să se găsească în Parlament.

Soluţia neutră a tehnocraţilor tocmai a fost compromisă în beneficiul net al PSD şi spre dezastrul evident al aşa-zisei drepte. Când te joci ipocrit cu focul (Iohannis, PNL), te poţi arde foarte rău. Şi n-avem în minte nici Colectiv, nici Bamboo. Deocamdata…

Totuşi, românii au votat – acum o luna doar ! şi s-a degajat o majoritate clară. Îi revine deci Parlamentului obligaţia de a produce câteva legi care să restaureze echilibrul în întreaga societate – fie de dreapta, de stânga, ori forţe oculte sau secrete, media cumpărată şi înregimentată.

Rămâne de văzut dacă Parlamentul actual va reuşi să oprească războiul româno-român cu toate că presedintele va mai pune încă gaz pe foc…(ddr)