Premierul Sorin Grindeanu, în derută administrativă, a ajuns …susținător al baronilor locali?

Poate că are dreptate un cotidian central cand spune că premierul Sorin Grindeanu se află intr-o ofensiva pentru bunavointa baronilor locali. Poate ca timpul petrecut de acesta in frunta C.J. Timis nu a fost suficient pentru a constata singur care sunt problemele unui judet si cum se raporteaza acestea la cele doua institutii Consiliul Judetean si Primaria/Consiliul local. Adică cum dle Grindeanu? Un presedinte de Consiliu Judetean nu poate sa fie captiv unui vot politic? Ce vorbă-i asta? Până la urmă de unde vine acest personaj in administratie? Nu cumva de la partide și prin vot sub o siglă de partid?

PSD vrea din nou democrație originală?

La Adunarea Generala a Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania, care are loc la Parlament, premierul Sorin Grindeanu a declarat: „Un presedinte de Consiliu judetean nu poate sa fie captiv unui vot politic, care se poate schimb a oricand, nu poate sa stea la degetul mic al unora sau altora, ci sa dea socoteala doar si doar in fata cetatenilor care l-au ales. O astfel de autoritate poate fi insa conferita doar printr-un vot direct. Si trebuie sa ne gandim serios – e doar o tema – daca nu cumva sistemul uninominal e mai benefic atat pentru democratie, cat si pentru stabilitatea comunitatilor locale”.

Primul ministru a precizat ca nu vrea sa deschida „o cutie a Pandorei”, dar se intreaba daca merita pastrat actualul sistem sau ar fi mai bine sa se revina la votul uninominal: „De anul trecut alegerea se face din nou, dupa multi ani, de catre consilierii judeteni. Nu vreau sa deschid azi o cutie a Pandorei, dar nu pot sa nu ma intreb daca merita sa pastram acest sistem sau oare e mai bine sa revenim la votul uninominal. Alegerea indirecta a presedintilor de Consilii judetene – ca si cum ai lega niste pietre de picioare si i-ai spune cuiva sa alerge sa faca performanta. Poate ca se antreneaza bine cu pietrele de la picioare, dar in niciun caz nu pot sa alerge foarte, foarte bine si sa faca performanta.”

Desi rolul Consiliului Judetean (CJ) pare depășit, prin vointa politica, (si aici ar trebui sa fie un anumit consens la nivelul clasei politice) acestei institutii i se poate prelungi existenta cu obiective mai clare si mai ales fara dublarea cu rolul Consiliului local.

De ce nu are dreptate premierul Grindeanu?

Nu votul uninominal este solutia unei continuitati si a eficentizarii activitatii presedintelui CJ. Aceasta varianta s-a incercat si rezultatele nu au fost mai bune. Asta pentru ca ori presedintele CJ este (a fost) izolat de o majoritate care se poate constitui oricand (alta decat cea rezultata din alegeri) ori acesta a cumparat voturile consilierilor cu banii judetului prin excursii in strainatate sau prin contracte oferite prin intermediari alesilor judeteni. La acest capitol Aristotel Cancescu a fost campion. Daca cineva ar cere CJ Brasov plecarile in strainatate ale consilierilor judeteni ar vedea ca valoarea deplasarilor externe ar depasi multe sute de mii de lei in mandatele lui Cancescu. Deci votul uninominal pentru presedintele CJ, testat deja, nu este bun! Să-i spună cineva dlui Grindeanu de ce partidele au hotarat/votat renunțarea la votul uninominal.



Votul pe lista de partid

Desigur, nici actualul sistem de vot nu este bun. Jocul de interese (politice sau economice, comenzi din SISTEM), teoretic, duce la modificarea majoritatii si la schimbarea nominala a presedintelui sau a vicepresedintilor. Pentru a bloca aceasta tendinta se recurge la cumparare de voturi, racolarea de consilieri etc. Practic nici in aceasta varianta lucrurile nu merg mai bine si eficienta actului administrativ este slabă, supusa politizării. Evolutiile din ultimii ani confirma cu prisosinta evaluarile noastre. Poate spune cineva doua trei proiecte majore demarate sau finalizate de de C.J. Brasov in ultimul deceniu? Nu căutați – zero! Aeroportul este demarat imediat dupa anul 2000. Altceva notabil nu poate fi retinut. Doar nenumaratele dosare penale pe numele lui Cancescu si a multor consilieri .

Solutia rămane tot un vot politic

Varianta pe care Dragnea si Grindeanu ar trebui sa o promoveze este aceea ”testată” in anul 1992. Desigur multi nu își mai amintesc de sistemul de formare al Consiliului Judetean promovat de Legea administratiei (Legea Nr. 69 din 26 noiembrie 1991) care a pus in functiune prima administratie publica locala si judeteana, votata democratic de romani, de dupa 1989. Liviu Dragnea nu poate să nu își aducă aminte, deoarece era in aceea perioada in conducerea judeteana a unui partid. Pentru a ne reaminti, primul Consiliu Judetean s-a constituit prin votul unui corp de electori, format din toti consilierii locali, care se intruneau pentru alegerea consilierilor judeteni si în final, din cadrul acestora, se alegea presedintele si vicepresedintii institutiei.

La Brasov primul presedinte de CJ a fost Ion Gonțea (ales pe lista FSN și de care s-a dezis ulterior).

Avantajele si dezavanatajele variantei alegerilor indirecte cu electori



Vom selecta cateva din cele mai importante argumente. Cel mai important lucru: judetul respectiv are cam aceeasi culoarea politică, de sus și până jos, asa cum a votat electoratul la nivelul localitatilor.

Dispare o parte importanta din ”facăturile” actuale, cumpararea de voturi si fuga spre alte partide a consilierior (lucru ce ar putea fi rezolvat prin pierderea mandatului). În plus se realizează o anumită unitate intre consilierii locali și cei judeteni, benefica atat din punct de vedere al actului administrativ cat si a unei relatii mai bune cu cetatenii.

Cetațenii pot urmari mai ușor modul în care aleșii își îndeplinesc mandatul, programele si promisiunile electorale. Îl vedeți azi pe Dragnea cum obligă ministri și premierul, la urmarirea aplicării Programului de Guvernare?!

Se realizează, mai vizibil, cele doua componente ale democratiei putere-opoziție și mecanismul de control real al conducerii. Uitați-vă azi la majoritatea consiliilor locale si judetene; nu se stie cine este la putere si mai ales cine este in opozitie. Stie cineva la Consilul Judetean Brasov ce partid este la putere si cine este în opoziție? Aproape totul colcăie de interese marunte, partinice si personale, cele al cetatenilor fiind uitate odată cu numararea voturilor. Fara o opozitie puternică nu vom avea o cenzura reala si serioasă a conducerii.

Pentru ca vrem o DEMOCRATIE REALA SI PUTERNICA, îi invitam de dnii Dragnea si Grindeanu, ambii cu experiențe administrative directe si personale in plan local si jedetean, sa traga concluziile corecte si sa treaca la consolidarea partidelor. Le reamintim un lucru pe care suntem convinși că-l știu: consolidarea partidelor incepe de la organizatia locala, un astfel de vot va duce la cresterea puterii partidelor, inclusiv la celula de baza, adica organizatia locala.

Horia D.R.